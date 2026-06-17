Omoinotakeが、両A面シングル『FLASHBULB/花束』を7月29日にリリースする。

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今作に収録される「FLASHBULB」は、TVアニメ『花ざかりの君たちへ』第2期オープニングテーマとして書き下ろされた楽曲。瞬間的な光のような青春時代の煌めきと、“君”がいるからこそ輝き出す日々の情景や感情を、駆け出したくなるようなサウンドにのせて歌っている。さらに「花束」は、同作のエンディングテーマ。日に日に大きくなっていく秘めた恋心と、“友達”で居続けるために打ち明けることのできない心の葛藤を歌ったミッドチューンとなっている。

CDジャケットは、イラストレーターのtree13による描き下ろし。アニメ『花ざかりの君たちへ』のメインキャラクターである芦屋瑞稀、佐野泉、中津秀一の3人が、夏休みを満喫した帰り道を思わせるイラストとなっており、7インチレコードサイズの紙ジャケット仕様で展開される。CDには両楽曲のインストゥルメンタルバージョンも収録。Blu-rayには、TVアニメ『花ざかりの君たちへ』のノンクレジットオープニング／エンディングムービーが収録される。

「FLASHBULB」は7月2日、「花束」は7月22日に先行配信。TVアニメ『花ざかりの君たちへ』第2期は7月1日より順次放送開始となる。

なおOmoinotakeは、今秋にメジャー3rdアルバムをリリース。同アルバムを携えて海外3都市を含む全14公演の全国ホールツアーを開催する。

（文＝リアルサウンド編集部）