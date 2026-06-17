竹書房の怪談文庫フェア『書影回廊』開催　装幀にこだわった6作品がラインナップ

竹書房の怪談文庫フェア『書影回廊 ～魅せる怪談文庫フェア～』が、6月17日頃より順次、全国の書店で開催される。

【写真】『書影回廊 ～魅せる怪談文庫フェア～』対象書籍の書影に注目

本フェアは、特徴的な装幀の怪談文庫を集めた書店フェア。竹書房の人気怪談文庫6作品が対象となる。

対象商品は、台所に立つ人物の後ろ姿が描かれた書影が特徴的な蛙坂須美、雨宮淳司、加藤一らによる『たらちね怪談』。赤く染まった人間の手が描かれた朱雀門出『妹が死んだ時の海亀』。小高い丘に生えた黄と1羽の鳥が印象的なクダマツヒロシ『怪談百忌夜行 天棺』。

幼いこどもが2人でいる様子が描かれた蛙坂須美『こどもの頃のこわい話 きみのわるい話』。薄暗い海に木々の生えた孤島がたたずむ営業のK『怪談禁事録 ヨミの島』。ピンク色がアクセントとして映える多故くらら『frottage：あの子が残したこわい話』の6点。

参加店舗では、文庫の詳細とデザイナーのコメントが入ったフリーペーパーを特典として配布する。開催時期の詳細や参加書店についてはフェアサイトで確認できる。なお、品切れの場合はフェア終了となる場合があり、フリーペーパーは無くなり次第終了となる。

※開催時期の詳細は各書店に確認※品切れの場合はフェア終了となる場合あり

（文＝リアルサウンド ブック編集部）