iVyが、自主企画公演『for living』を9月8日に渋谷WWWで開催する。

（関連：「自分たちはあいだの世代」――キタニタツヤのサポートギター yeti let you notice 秋好佑紀が語る“オルタナ”への意識）

本公演のゲストにはASA-CHANG＆巡礼の出演が決定。iVyの2人が日頃から作品に触れ、ライブ動画を見て衝撃を受けたことからオファーに至ったという。

『for living』というタイトルには、音楽を“家のような存在”と捉えるiVyの思いが込められている。これまでの自主企画で描いてきた小さな宇宙から、さらに一歩踏み込んだ公演になるという。

チケットはe+にて、6月17日19時から抽選先行受付を開始。一般発売は6月26日19時からとなる。

・本人コメント（iVy ョリ）

ごзぅごзぅ-f｜m・ｚ年前ﾅょωτ″⊇ωﾅょﾚﾆ宇宙ﾚよ広ﾚヽのﾚﾆイ奄の家ﾚよ狭ﾚヽωﾅﾆ″ろぅ

98:ID @psafi0031帰れる場所を見つけたら連絡してください

（文＝リアルサウンド編集部）