ちいかわ達がマカロンやクッキーに！　「Q-pot.」との初コラボアクセサリーが6月26日発売

アクセサリーブランドQ-pot.が「ちいかわ」とコラボレーションした「ちいかわ」Collectionを2026年6月26日に発売する。

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本コレクションは、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガをモチーフにしたスイーツアクセサリーを展開するもの。マカロン、焼きたてクッキー、パート・ドゥ・フリュイといったQ-pot.を代表するスイーツモチーフに、ちいかわたちのキャラクターを落とし込んだラインアップとなっている。

「焼きたてクッキー」は、リボンをつけたちいかわたちをかたどったクッキー型のアクセサリー。ちいかわはミルク、ハチワレはプレーン、うさぎはチョコレートとフレーバーが分かれており、焼き目まで細かく再現されている。クッキーネックレスが各11,000円、バッグチャームが各9,350円（税込）。

「パート・ドゥ・フリュイ」は、透明感のあるカラフルなフォルムが特徴。ネックレス、リング、ピアス・イヤリングのほか、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガが集合したブレスレットやブローチも展開する。価格はネックレス各11,000円、リング各9,900円、ピアス・イヤリング（1piece）各8,800円、ブレスレットとブローチが各26,400円（税込）。

Q-pot.を代表するマカロンアクセサリーには、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガをイメージしたデザインが登場。立体的なマカロンにクリームをサンドし、トップにサテンのリボンをあしらった仕様となっている。マカロンネックレスが13,200円、バッグチャームが各11,000円（税込）。

いずれの商品も限定パッケージでの提供となる。Q-pot.は、デザイナー・ワカマツタダアキが2002年に原宿でデビューしたアクセサリーブランドで、“スイーツ文化”をつくり出したパイオニアとして知られる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）