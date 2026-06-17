【義母を捨てる】自宅介護の限界！問題の解決に向けて動く夫。最終手段は！？＜第5話＞#4コマ母道場
世は超高齢化社会。義実家には、義両親だけでなく義祖父母もまだまだご存命……というケースもめずらしくないのかもしれません。そして義祖父母世代の年齢を考えると、介護が必要な場面も多いのではないでしょうか。もしあなたが「義祖父母の介護はもちろん義両親がやってくれるよね」と思っていたときに、介護拒否をされて孫である夫や自分に役割が回ってきたら……簡単に受け入れられますか？
第5話 せめてお金だけでも
【編集部コメント】
チヨコさんが暮らす地域では、現在、料金が高めな介護施設しか空いていないそうです。チヨコさんの年金だけではとうてい払えず、家族で金銭的な支援をしなければならないかも……とケイタさんやお義兄さんは考えているようです。しかし子育て世代であるリカさん一家も義兄一家も、これからどんどん子どもにお金がかかるので、チヨコさんにばかりお金は使えません。2人は最終手段として、チヨコさんと犬猿の仲であるミサコさんに、金銭援助をお願いすることにしたのでした。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
【編集部コメント】
チヨコさんが暮らす地域では、現在、料金が高めな介護施設しか空いていないそうです。チヨコさんの年金だけではとうてい払えず、家族で金銭的な支援をしなければならないかも……とケイタさんやお義兄さんは考えているようです。しかし子育て世代であるリカさん一家も義兄一家も、これからどんどん子どもにお金がかかるので、チヨコさんにばかりお金は使えません。2人は最終手段として、チヨコさんと犬猿の仲であるミサコさんに、金銭援助をお願いすることにしたのでした。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙