全国で「はしか」の感染が広がっています。そして、今日、17日、熊本市が「7年ぶりにはしかの患者を確認した」と発表しました。

【写真を見る】【はしか】熊本市で7年ぶりの感染者、県外からの転居後に発症 全国では急増525人で去年の2倍近くに

患者の動向――

熊本市によりますと「はしか」と診断されたのは市内に住む10代の女性です。

女性は6月1日、県外から熊本市内に引っ越しましたが、以前住んでいた地域の保健所から「はしかを発症した人との接触がある」との連絡があり、10日間ほど自宅待機をしていました。

その間に発熱したため、医療機関を受診したところ、6月12日に「はしか」と診断されました。

感染拡大の可能性は低い――

熊本県によりますと県内で「はしか」の感染が確認されたのは去年7月以来で、熊本市では7年ぶりです。

熊本市は「感染が広がる可能性は、発症日の前日から解熱後の3日間だが、この女性は自宅で過ごしていたことから、感染が拡大する可能性は低い」としています。

全国では猛威――

一方で、全国では今年に入り感染者が急増していて、6月7日までの感染者数は525人と、すでに去年1年間の2倍近くに達していることから、「はしかは感染力が非常に強いため、最も有効な予防策であるワクチンの定期接種を」と呼びかけています。