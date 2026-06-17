熊本市は、建て替えを計画する新庁舎整備の総事業費が、最大1230億円に上ると市議会に説明しました。

【写真を見る】＜納得できる？熊本市の庁舎建て替え＞当初の2倍の最大1230億円に 自民、公明の市議から懸念の声 専門家「市長選を前に結論を」

総事業費が当初計画の2倍に膨らみ、庁舎建て替えに賛成の立場の自民党や公明党の議員からも懸念の声が上がりました。

「当初の2倍に膨らむ」と説明

熊本市は市役所を「NTT桜町ビル跡地」に、中央区役所を「花畑町別館跡地」に建て替える方針です。

「総事業費」について616億円+αと説明していましたが、6月17日の市議会で担当者は…・

熊本市庁舎建設課 大津仁哉課長「1065億円から1230億円と試算しております」

当初の2倍に膨らむと説明したのです。

「当然、理解に欠けるし、賛同しかねる」

建設費の高騰が要因で、解体費は最大210億円で当初の2.3倍に増加し、「NTT桜町ビル跡地」の取得費も当初の1.3倍の95億円になるとしました。

議員からは…

熊本自民 平江透議員「庁舎は必要と思っている人でも、Sあまりにも高過ぎるという声が非常に出ている」

公明党 吉田健一議員「さまざまな理由があるにせよ、このままの概算事業費のままで進めるのは当然理解に欠けるし、賛同しかねる」

利息だけで314億円

また、市が示した建設費885億円の内訳です。

◆市役所が661億円

◆中央区役所が224億円

総事業費が1230億円とした場合、市の借金=市債の発行額は、1109億円で利息だけで314億円になるとも説明しましたが…

創生熊本 髙本一臣議員「庁舎整備に関しては、ここでアクセルを踏むのではなく、ブレーキをかけて状況をしっかりと見極める選択が必要では」

市長「あまりにも重たい数字」

市側は新庁舎の総事業費が1230億円の場合、合併推進債を活用すれば、市の実質負担額は663億円と説明し、今後、床面積の精査などコストの圧縮に向けて、有識者会議で議論する方針を示しました。

熊本市 大西一史 市長「しっかりこの数字を検証しないと。そのまま受け入れられる訳はない。いくら物価高騰と言っても1200億円を超えるのは事業費はあまりにも重たい数字と思っている」

理解できる形で情報提供を

総事業費が当初の2倍に膨らんだ庁舎建て替え計画。学識者や市長経験者はこの状況をどのように見ているのでしょうか。

熊本大学 伊藤洋典 名誉教授「高すぎるなというのが率直な感想。どうしてこれだけのお金がかかるのか、節約できるとすれば、どうすれば可能なのか、そのあたりを理解できる形で情報を提供することが大事」

熊本大学の伊藤名誉教授は、市民の理解を得るためにもっと分かりやすく説明すべきと指摘します。

熊本大学 伊藤洋典名誉教授「市の負担がどれくらいなのか、それが市の財政にどんな影響があるのか。もう少し分かりやすく説明しないと。市民も良いのか悪いのか、仕方がないことなのか、変えられるのか判断ができない」

財政は破綻しない…でも他の事業に影響⁉

一方、2014年まで3期12年、熊本市長を務めた幸山さんは。

幸山政史 元熊本市長「財源問題ですよね。（合併推進債の活用が）有利であるのは間違いないけど、負担が伴うのも間違いない。そして、事業費が倍になり、金利も上昇局面にある。合併推進債が有利と言われていた根拠がかなり崩れつつある。こういう状況でどうか?という話」

その上で、熊本市の財政への影響を危惧します。

幸山政史 元熊本市長「財政破綻はしないけど、他の事業に影響が出てくる。例えば環境、福祉、教育、そのあたりに影響が出てくるのは間違いない」

市民が意思表示できる機会を

幸山さんは、市民が意思表示できる機会をつくるべきとも指摘します。

幸山政史 元熊本市長「4年前の市長選、あるいは市議選はどうだったのかと。市庁舎問題はすでに表面化していたが、あの時はコロナ禍を理由に議論自体を凍結している。第三者委員会、有識者会議みたいなものを設置してそこで粛々とみたいな状況。そうやって選挙でも問うてない。住民投票は否決した。どこでこれだけの事業を本当に正面から住民に問うのか、やってないんではないのかという懸念を持っている」

秋の市長選を前に結論を出すべき

市は今後、コスト圧縮に向けて有識者会議で議論するとしていますが、熊本大学の伊藤名誉教授はこのようにも指摘しています。

「有識者会議は今年秋の市長選を前に結論を出すべき」

財政への影響を含め、速やかに検証し、市民に より丁寧に説明する姿勢が求められていると言えそうです。