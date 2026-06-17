株式投資などに運用するための会社の資金5000万円を、債務の弁済のために横領したとして会社役員の男が逮捕されました。

業務上横領の疑いで逮捕されたのは、会社役員の阿部友英容疑者（51）です。

大阪地検特捜部によりますと、阿部容疑者は大阪市淀川区の有価証券の運用等を目的とする会社、Key of Lifeの取締役兼最高投資責任者として投資家から調達した資金を運用するなどの業務をしていました。2022年6月、株式投資などへの運用資金として会社名義の口座から自身の口座に5000万円の送金を受けましたが、自己の債務の弁済のために第三者名義の口座に振込入金し、横領した疑いが持たれています。

大阪地検特捜部は、阿部容疑者の認否について明らかにしていませんが、余罪なども含めて捜査しています。

ホームページや登記などによりますと、Key of Lifeは有価証券の運用のほか、事業コンサルティングや不動産売買などを行っているとしています。阿部容疑者は2023年に取締役を辞任していて、大阪地検特捜部によりますと、現在は別の会社の役員だということです。