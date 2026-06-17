大阪・阪急うめだ本店、韓国で話題の11ブランドが週替り登場【ブランド・期間など一覧】
大阪・阪急うめだ本店に、韓国発ファッション・ライフスタイルブランドが続々と登場する。話題＆注目の11ブランドが、週替りで楽しめる。
【写真多数】韓国発の話題ブランドがずらり…阪急うめだ本店に登場
■「Atelier nain」（アトリエナイン）※阪急初登場
期間：2026年6月17日（水）〜23日（火）
※最終日は午後6時終了
場所：阪急うめだ本店 4階「サムシング グッド スタジオ」
自分の好みと感性を通して人生の瞬間を記録していく「Atelier nain」。ファッションを軸に、アートやライフスタイルから得たインスピレーションを重ね、日常のシーンを感覚的なアーカイブとして表現したアイテムを展開。
■「rolarola」（ロラロラ）※阪急初登場
期間：2026年6月17日（水）〜23日（火）
※最終日は午後6時終了
場所：阪急うめだ本店 4階「サムシング グッド スタジオ」
堂々としながらもロマンチックな感性を持つ“ヌーベルバーグ”のムードを現代的に再解釈した「rolarola」。変化するトレンドを柔軟に取り入れながら、ブランド独自の感性を大切にしたライフスタイルを提案。
■「andar」（アンダール）
期間：2026年6月24日（水）〜30日（火）
※最終日は午後6時終了
場所：阪急うめだ本店 4階「サムシング グッド スタジオ」
すべてのシルエットを、より美しく。自然にスタイルが整い、動きやすさとスタイルアップを両立するテクニカルアスレジャーブランド「andar」。ヨガ、ピラティス、ランニング向け高機能ウェアと洗練されたラウンジウェアを展開。
■「OSOI 」（オソイ）
期間：2026年6月3日（水）〜7月14日（火）
場所：阪急うめだ本店 3階「BEYOND WORLD」イベントスペース2
日本語の“遅い”が語源、 少しゆっくりでも自分たちのペースを守りたい、上質なモノ作りをしていきたいという思いが込められたバッグブランド「OSOI」。定番アイテムの新色や日本限定チャームを紹介。
■「Jackson Chameleon」（ジャクソンカメレオン）／「munito」（ムニト）
期間：2026年6月17日（水）〜23日（火」
場所：阪急うめだ本店 3階「BEYOND WORLD」イベントスペース2
ファニチャーブランド「Jackson Chameleon」と「munito」によるイベント。“MAKE NEW HARMONY” “Warm Inspiration”それぞれのブランドが持つ哲学を通して、静かな洗練と温もりが調和する、韓国コンテンポラリーインテリアの世界を提案。ソファを中心に、心地よい暮らしを彩るコレクションに注目。
■「COYSEIO」（コイセイオ）
期間：2026年6月24日（水）〜9月15日（火）
場所：阪急うめだ本店 3階「BEYOND WORLD」イベントスペース1
今年4月に反響を呼んだブランドが再び登場。ストリートの抜け感とフェミニンなムードを掛け合わせた「COYSEIO」ならではのコレクションをフルラインアップで展開。ヴィンテージムードと遊び心あふれる世界観を楽しめる。
■7月以降もチェックしておきたい韓国発ブランドが続々
・「WARMGREY TAIL」（ウォームグレーテイル）※阪急初登場
期間：2026年7月8日（水）〜14日（火）
場所：阪急うめだ本店 4階 コトコトステージ41
・「Verries」（ベリーズ）※阪急初登場
期間：2026年7月22日（水）〜28日（火）※最終日は午後6時終了
場所：阪急うめだ本店 4階「サムシング グッド スタジオ」
・「Wacky WiLLy」（ワッキーウィリー）
期間：2026年7月22日（水）〜28日（火）
場所：阪急うめだ本店 3階「BEYOND WORLD」イベントスペース1
・「object」（オブジェクト）
期間：2026年8月12日（水）〜25日（火） ※最終日は午後6時終了
場所：阪急うめだ本店 4階 イット コンテンポラリー
・「COVERNAT」（カバーナット）※阪急初登場
期間：2026年8月19日（水）〜25日（火） ※最終日は午後6時終了
場所：阪急うめだ本店 4階「サムシング グッド スタジオ」
【写真多数】韓国発の話題ブランドがずらり…阪急うめだ本店に登場
■「Atelier nain」（アトリエナイン）※阪急初登場
期間：2026年6月17日（水）〜23日（火）
※最終日は午後6時終了
場所：阪急うめだ本店 4階「サムシング グッド スタジオ」
自分の好みと感性を通して人生の瞬間を記録していく「Atelier nain」。ファッションを軸に、アートやライフスタイルから得たインスピレーションを重ね、日常のシーンを感覚的なアーカイブとして表現したアイテムを展開。
期間：2026年6月17日（水）〜23日（火）
※最終日は午後6時終了
場所：阪急うめだ本店 4階「サムシング グッド スタジオ」
堂々としながらもロマンチックな感性を持つ“ヌーベルバーグ”のムードを現代的に再解釈した「rolarola」。変化するトレンドを柔軟に取り入れながら、ブランド独自の感性を大切にしたライフスタイルを提案。
■「andar」（アンダール）
期間：2026年6月24日（水）〜30日（火）
※最終日は午後6時終了
場所：阪急うめだ本店 4階「サムシング グッド スタジオ」
すべてのシルエットを、より美しく。自然にスタイルが整い、動きやすさとスタイルアップを両立するテクニカルアスレジャーブランド「andar」。ヨガ、ピラティス、ランニング向け高機能ウェアと洗練されたラウンジウェアを展開。
■「OSOI 」（オソイ）
期間：2026年6月3日（水）〜7月14日（火）
場所：阪急うめだ本店 3階「BEYOND WORLD」イベントスペース2
日本語の“遅い”が語源、 少しゆっくりでも自分たちのペースを守りたい、上質なモノ作りをしていきたいという思いが込められたバッグブランド「OSOI」。定番アイテムの新色や日本限定チャームを紹介。
■「Jackson Chameleon」（ジャクソンカメレオン）／「munito」（ムニト）
期間：2026年6月17日（水）〜23日（火」
場所：阪急うめだ本店 3階「BEYOND WORLD」イベントスペース2
ファニチャーブランド「Jackson Chameleon」と「munito」によるイベント。“MAKE NEW HARMONY” “Warm Inspiration”それぞれのブランドが持つ哲学を通して、静かな洗練と温もりが調和する、韓国コンテンポラリーインテリアの世界を提案。ソファを中心に、心地よい暮らしを彩るコレクションに注目。
■「COYSEIO」（コイセイオ）
期間：2026年6月24日（水）〜9月15日（火）
場所：阪急うめだ本店 3階「BEYOND WORLD」イベントスペース1
今年4月に反響を呼んだブランドが再び登場。ストリートの抜け感とフェミニンなムードを掛け合わせた「COYSEIO」ならではのコレクションをフルラインアップで展開。ヴィンテージムードと遊び心あふれる世界観を楽しめる。
■7月以降もチェックしておきたい韓国発ブランドが続々
・「WARMGREY TAIL」（ウォームグレーテイル）※阪急初登場
期間：2026年7月8日（水）〜14日（火）
場所：阪急うめだ本店 4階 コトコトステージ41
・「Verries」（ベリーズ）※阪急初登場
期間：2026年7月22日（水）〜28日（火）※最終日は午後6時終了
場所：阪急うめだ本店 4階「サムシング グッド スタジオ」
・「Wacky WiLLy」（ワッキーウィリー）
期間：2026年7月22日（水）〜28日（火）
場所：阪急うめだ本店 3階「BEYOND WORLD」イベントスペース1
・「object」（オブジェクト）
期間：2026年8月12日（水）〜25日（火） ※最終日は午後6時終了
場所：阪急うめだ本店 4階 イット コンテンポラリー
・「COVERNAT」（カバーナット）※阪急初登場
期間：2026年8月19日（水）〜25日（火） ※最終日は午後6時終了
場所：阪急うめだ本店 4階「サムシング グッド スタジオ」