痴漢や盗撮などの性犯罪の弁護をアピールしていた元弁護士の男が盗撮事件の示談金30万円を着服したとして、警視庁に逮捕されました。

「痴漢や盗撮などの犯罪に遭って苦しんでいる被害者のために、『納得のできる解決』を目指します」

弁護士として、ホームページ上で自身の活動をこうアピールしていた男。

記者

「堂々とした様子で愛宕署へと入ります」

きょう、業務上横領の疑いで逮捕された岸本学容疑者（52）です。2023年3月、盗撮の被害に遭った女性からの依頼で加害者側との示談交渉を行い、示談金30万円を受け取ったにもかかわらず、女性に渡さずに着服した疑いがもたれています。

女性は、インターネット上で岸本容疑者が「痴漢・盗撮の弁護を専門にしている」などと紹介されていることから、示談交渉を依頼したということです。

岸本容疑者は、性犯罪被害者の弁護の専門家として複数のメディアに紹介されていて、本も執筆していました。

「これまで女性たちは『世の中はそういうもの』『女だから仕方がない』と現状に合わせながらも、その中で強く生きてきました。女性たちがこの現状を打ち破ろうとしていくとき、『法律』は強い武器になります」

岸本容疑者は2022年4月からの1年間で、ほかにも10人から依頼を受けた示談交渉で受け取った示談金あわせて1300万円以上を着服したとみられています。

第一東京弁護士会はこうしたことなどから、去年5月、岸本容疑者を「除名」の懲戒処分と発表していました。

岸本容疑者は取り調べに対し、「間違いない」と容疑を認めているということです。

岸本容疑者は不正に得た示談金を住宅ローンの返済に充てたとみられるということで、警視庁が事件の詳しいいきさつを調べています。