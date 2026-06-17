元ＡＫＢ４８でタレントの柏木由紀が１７日、東京・江東区のららぽーと豊洲で新シングル「シアワセ記念日」の発売記念イベントを開催した。

この日は５年ぶりのソロシングルの発売日で、ららぽーとでは初のイベント開催。「ららぽーと大好き人間でして、しょっちゅう１人で来たり、母と来たり。２年前のＡＫＢ卒業直前に、１人でかき氷を食べに来て、幸せそうな家族に囲まれて。１人３０代の女がかき氷を食べて『自分ってこのままで本当にいいのか』と、ある意味卒業を決心した場所」と照れながら回想。「なかなか私の歌ってる姿を見ていただく機会もないかなと思うので、イベントができて本当にうれしい」と喜んだ。

ＡＫＢ４８の「ポニーテールとシュシュ」や「ギンガムチェック」など全５曲を歌唱。新シングル「シアワセ記念日」も披露したが、途中で歌詞を間違えるハプニングも。「なんか歌詞間違えたよ。今日発売だしバレないかなと思って歌ってたら、自分のコーラスが入ってきて、ごまかしきれなかった。でも、愛嬌（あいきょう）ってことで、ぜひ感想とか広げていただけたらと思います」と明るく呼び掛けた。