デビュー6周年のSixTONES、体験型倉庫が銀座にオープン。チケットなしでも鑑賞できるフリー入場エリアも！

デビュー6周年と結成11年目を迎えた、6人アイドルグループSixTONES。

2026年6月17日から8月23日まで、Ginza Sony Park（銀座ソニーパーク）では、結成から現在までのクリエイティブを保管・管理する倉庫見学会「SixTONES STock（ストーンズストック）」を開催中です。

残念ながら東京会場の入場チケットの予約は終了していますが、フロアの一部はフリー入場エリアとして誰でも鑑賞できます。

貴重な無料フォトスポットが多数

会場は、地下2階から4階までの全部で6つのフロアで構成。

歴代リリース作品やアーティスト写真、ライブ衣装、YouTubeコンテンツをはじめ、グループの歴史をたどる様々なクリエイティブを自由に巡る、体験型の倉庫見学会です。

各回40分の入れ替え制で、入場できるのはファンクラブもしくは一般受付でチケットを入手した人のみ。

フロアは主にチケット必須エリアとなりますが、そのうち2つの階はフリー入場エリアとして、誰でも鑑賞可能です。

地下1階「MILESixTONES ロゴオブジェ展示」では、アリーナツアー「MILESixTONES」の横浜アリーナ公演で展示されたロビーデコレーションを設置。

1階「ENTRANCE」では、オレンジを基調とする本イベントのロゴが壁面にデザインされ、大きな外壁ポスターも掲示されています。

東京会場の会期終了後は、10月21日から12月27日まで、大阪府のATCギャラリーでも開催されます。

※画像は公式Xより。

（東京バーゲンマニア編集部）