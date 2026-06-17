幻の高級魚といわれる「クエ」。中でも希少な超大型の天然ものを岡山市北区の寿司店が仕入れ、きのう（16日）解体ショーが行われました。

【写真を見る】「脂が濃厚ですごく美味しかった」幻の高級魚 “クエ” の解体ショー 体長は1m25cm 重さ32kg 寿司店が独自ルートで仕入れ【岡山】

重さ32キロ、体長は1メートル25センチもあります。一般に流通するものは数キロほどで、まさに規格外。

島根県で水揚げされた一匹で、大型のものは通常、高級料亭などでしか味わえませんが、独自のルートで仕入れたといいます。

クエは大きいほど脂の乗りがよく、うまみが増すとされ、訪れた人は濃厚なコクに舌鼓を打っていました。

（来店者）

「初めて解体ショーを見たんで、びっくりしました。大きさに」

「脂が濃厚で、すごく美味しかったです」

（瀬戸内回転寿司 旬や 石田竜也さん）

「なかなか、とれることも少ないでしょうし、扱われているお店も、岡山県内ないと思います。本物のクエというのを、ぜひ味わっていただきたいなと思いながら」

この寿司店では、今後も解体ショーなどを通じてさまざまな魚の魅力を伝えていきたいとしています。