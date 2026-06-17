ソロシンガー 司音(jio)が、デビュー曲「超速特急天国行き」を本日6月17日に配信リリース。あわせてMVも公開されている。

（関連：【映像あり】司音(jio)、渋谷を舞台に自身の世界観を描く「超速特急天国行き」MV）

司音(jio)は18歳で上京後、バンド活動を経てソロアーティストへと転身。週に2本のペースで『歌ってみた』動画を投稿し、5月よりアソビシステムに所属。ソロシンガーとして活動している。

今作は3カ月連続リリースの第1弾。移り気な現代人が胸に抱く、それぞれの“天国”への憧憬をノスタルジックな視点から描いた、浮遊感のあるセンチメンタルエレクトロポップに仕上がっている。

あわせて公開されたMVは渋谷を舞台に制作され、レトロな雰囲気と斬新な映像表現によって司音(jio)の世界観が描かれている。

なお司音(jio)は、本日6月17日に主催イベント『TOKYO GARDEN vol.1』を開催。Suupeas、一ノ瀬みか、おやすみホログラムを迎え、各アーティストが共演する。

（文＝リアルサウンド編集部）