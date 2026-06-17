「彼も緊張している」「僕ら全員が…」41歳C・ロナウドを、プレミア新記録樹立の同僚はどう見る？ いざ「史上最高のポルトガル」へ【W杯】
現地６月17日に開催される北中米ワールドカップK組の１節で、初優勝を目指すポルトガル代表が、DRコンゴ代表とアメリカのヒューストン・スタジアムで対戦する。
スペイン紙『Mundo Deportivo』によれば、ブルーノ・フェルナンデスが大事な初戦を前に会見に出席。共に戦うクリスティアーノ・ロナウドに触れ、熱い思いを明かした。
「僕ら全員、ほぼ全員がクリスティアーノのプレーを見て育ってきた。今、彼を間近に感じ、一緒にプレーできるのは光栄だ。彼も緊張していると思う。彼がポルトガルにどれほど愛着を持っているかは僕たちも知っている。クリスティアーノはとても意気込んでおり、彼をサポートする準備はできている」
マンチェスター・ユナイテッドの一員として、直近のシーズンでプレミアリーグ新記録の21アシストをマークした31歳はまた、悲願成就へ一戦必勝の姿勢を強調した。
「夢を見ることは禁じられていないが、結局は良いスタートを切ることに集中している。一戦一戦を大切に戦っていく。決勝まで進みたいなら、常に次のステップに集中しなければならない。僕らには大きな責任がある。史上最高のポルトガル代表チームとは、タイトルを獲得したチームのことだ。この大会の終わりに、我々が史上最高だと宣言できるよう願っている」
C・ロナウドの永遠のライバル、リオネル・メッシは初戦で圧巻のハットトリックを達成した。大の負けず嫌いである41歳が燃えないはずがない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
スペイン紙『Mundo Deportivo』によれば、ブルーノ・フェルナンデスが大事な初戦を前に会見に出席。共に戦うクリスティアーノ・ロナウドに触れ、熱い思いを明かした。
「僕ら全員、ほぼ全員がクリスティアーノのプレーを見て育ってきた。今、彼を間近に感じ、一緒にプレーできるのは光栄だ。彼も緊張していると思う。彼がポルトガルにどれほど愛着を持っているかは僕たちも知っている。クリスティアーノはとても意気込んでおり、彼をサポートする準備はできている」
マンチェスター・ユナイテッドの一員として、直近のシーズンでプレミアリーグ新記録の21アシストをマークした31歳はまた、悲願成就へ一戦必勝の姿勢を強調した。
C・ロナウドの永遠のライバル、リオネル・メッシは初戦で圧巻のハットトリックを達成した。大の負けず嫌いである41歳が燃えないはずがない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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