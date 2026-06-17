　17日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比100円安の6万9950円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万9902.25円に対しては47.75円高。出来高は1553枚となっている。

　TOPIX先物期近は4025ポイントと前日比2.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は11.77ポイント高で推移。

○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 69950　　　　　-100　　　　1553
日経225mini 　　　　　　 69945　　　　　-105　　　 24670
TOPIX先物 　　　　　　　　4025　　　　　+2.5　　　　2006
JPX日経400先物　　　　　 36520　　　　　 +20　　　　　90
グロース指数先物　　　　　 702　　　　　　+0　　　　　72
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース