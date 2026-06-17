日経225先物：17日19時＝100円安、6万9950円
17日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比100円安の6万9950円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万9902.25円に対しては47.75円高。出来高は1553枚となっている。
TOPIX先物期近は4025ポイントと前日比2.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は11.77ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69950 -100 1553
日経225mini 69945 -105 24670
TOPIX先物 4025 +2.5 2006
JPX日経400先物 36520 +20 90
グロース指数先物 702 +0 72
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は4025ポイントと前日比2.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は11.77ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69950 -100 1553
日経225mini 69945 -105 24670
TOPIX先物 4025 +2.5 2006
JPX日経400先物 36520 +20 90
グロース指数先物 702 +0 72
東証REIT指数先物 売買不成立
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