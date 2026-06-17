ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地でのレイズ戦に今季12試合目の先発予定。打席には立たず、今季7勝目をかけたマウンドに臨む。相手打線との対戦成績は……。

■規定投球回到達には「7回1／3」がノルマ

大谷翔平、今季の球種割合推移 MLB公式『Baseball Savant』より引用 作成：SPREAD編集部

今季の投手・大谷はここまで11試合に先発して6勝2敗、防御率1.06と圧巻の好成績。67回2／3イニングを投げており、明日の先発で7回1／3イニングを投げ切れば一時的に規定投球回に到達する。

現在ナ・リーグの防御率争いは、ジェイコブ・ミジオロウスキー投手（ブルワーズ）の1.34がトップ。クリストファー・サンチェス投手が1.82で2位につけている。大谷が長いイニング好投できれば、タイトル争いのトップに再び躍り出る。

相手のレイズ打線は、今季のチーム本塁打数が30球団ワーストの58本に留まっているが、三振数が最少で犠飛がもっとも多く、小技でしぶとく得点を挙げてくる。要警戒は31歳のセドリック・マリンズ外野手で、通算6打数3安打2本塁打と相性が今ひとつ。2021年と23年にそれぞれフォーシームをスタンドへ運ばれている。

投手専念となる一戦で、チームの3連勝を呼び込む好投なるか。タイトル争いのゆくえにも注目だ。

■試合情報

ドジャースvs.レイズ

試合開始：日本時間6月18日（木）4時10分

中継情報：NHKBS1、MLB.tv、SPOTVNOW、J Sports4