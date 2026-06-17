◇MLB ドジャース1−0レイズ(日本時間17日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの大谷翔平選手がレイズ戦で決勝ホームランを放ち、勝利に貢献しました。

レイズ戦に1番指名打者で出場。2打席目までは右腕ドルー・ラスムセン投手に抑えられますが、先頭打者で迎えた6回は、高めのカットボールをとらえ、センターバックスクリーンへの15号先制ソロを記録。飛距離約130メートルの一発でとった1点を投手陣が無失点リレーで守り切りました。ジャスティン・ロブレスキ投手がチームトップ8勝目を手にしています。

6月は“ミスタージューン”と呼ばれるほど、大谷選手が最も相性がいい1か月。過去には2021年13本、2023年15本、2024年12本と3度の月間2桁アーチを放っています。

今季も13試合で5本目のアーチ。直近6試合で4本塁打を重ね、49打数18安打の月間打率.367、OPS1.268とハイレベルな数字が並びます。翌日本時間18日は先発登板予定で、すでにロバーツ監督が投手専念を明言。打者・大谷は1試合欠場となりますが、6月残り12試合でどこまで数字を伸ばしていくのでしょうか。

■各年6月の主な打撃成績【18年】試合4 打率.273 安打3 本塁打0【19年】試合27 打率.340 安打32 本塁打9【20年】コロナ禍で試合なし【21年】試合25 打率.309 安打25 本塁打13【22年】試合26 打率.298 安打28 本塁打6【23年】試合27 打率.394 安打41 本塁打15【24年】試合26 打率.293 安打29 本塁打12【25年】試合27 打率.265 安打27 本塁打7