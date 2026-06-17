手の届かない高さに現れた蜘蛛に興味津々の猫たち。捕まえようと一生懸命前足を伸ばす様子が視聴者を笑顔にさせています。

動画は記事執筆時点で再生回数3.5万回を突破。コメント欄には「猫さんの圧が凄い」「全方位からロックオンw」といったコメントが寄せられました。

【動画：たくさんの猫がいる家に『クモ』が現れた結果…『想像を超える光景』】

蜘蛛を見つけた猫たち

TikTokアカウント「MANAMI」に投稿されたのは、蜘蛛を見つめる猫たちの動画。飼い主さんの家では現在里親募集中の猫たちが25頭暮らしているそう。元気いっぱいの猫たちが賑やかに過ごす家に、この日は思いがけない来客があったんだとか。

お客さんの正体は大きな蜘蛛。天井近く、壁の上の方でじっとしているところを好奇心旺盛な猫たちに見つかってしまいました。

蜘蛛をよく見ようと猫たちは高いケージの上に大集合。早くもハンターのごとき視線を送る子も現れ、我先にと身を乗り出していたそうです。

届きそうで届かない

体や前足をめいっぱい伸ばしてもなかなか蜘蛛には届かない猫たち。蜘蛛の方も迫り来る猫たちの迫力に「大変なところに来てしまった」と言わんばかりに逃げ腰だったとか。

若くやんちゃな猫たちには素早く動く蜘蛛は好奇心を刺激するおもちゃに見えてしまうよう。なんとかして捕まえようと狙ってみたり、少し離れて眺めてみたり。ケージの上は終始大混雑だったそう。

飼い主さんによると、この後蜘蛛は猫の攻撃を少し受けながらも外へ逃がしてもらったんだとか。たくさんの猫たちがいる家に立ち寄ってしまった蜘蛛が少し不憫に思えてきてしまいます。

掃除機は苦手

なんでも興味津々な猫たちですが、他の動画では意外な天敵に対面する様子が紹介されています。

新しい掃除機を覗きにくる猫たち。おっかなびっくり慎重に顔を少しずつ寄せて匂いチェックを試みているようですが、スイッチの初期不良で勝手にスイッチをオン！

突然鳴った大きな音に猫たちはびっくり仰天。いっせいに飛び上がってしまったそう。あまりに息ぴったりな飛びっぷりに思わず笑ってしまいます。

話題になった動画には「みんなに狙われてるw」「クモさ～ん、ピンチで～～す」と、やる気満々な猫たちに狙われる哀れな蜘蛛に同情のコメントを送る視聴者も続出しました。

TikTokアカウント「MANAMI」では、里親募集中の個性豊かなハチワレ・黒猫たちが賑やかに生活する様子を他にもたくさんご覧いただけます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「MANAMI」さま

執筆：みっき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。