パパさんがパソコンを使っていると、猫さんが目の前に居座って…？あまりにも堂々としている“ネコハラ”が、面白すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で11万回再生を突破し、「『なんや、文句あっか？』の表情好きw」「何て立派な広い背中w」「猫すぎて愛が止まらん」といったコメントが寄せられました。

【動画：パソコンを使っているパパ→猫が、モニターの目の前で…思わず笑ってしまう『妨害行為』】

パソコンをしていたら…

YouTubeチャンネル『kokesukepapa』に投稿されたのは、圧が強めなネコハラをする強面ニャンコ「すずまろ」くんの姿。パパさんがパソコンを使用していたある日、なんと目の前に居座り始めたそうです。

すずまろくんはお尻をこちらに向けて、どーんと中央に香箱座りで鎮座していたそう。猛禽類を思わせるような後ろ姿は、なんとも存在感抜群。パソコンを使いたいパパさんからすれば「めっちゃ邪魔」だったといいます。

堂々としすぎているネコハラ

横から様子を窺ったところ、キーボードもがっつりと踏みつけていたそうで、チラリとパパさんを見る表情からは思わず謝ってしまいたくなるような凄みが…。「何か文句でもあるのか」という声が今にも聞こえてきそうです。

電化製品の温もりが心地良いのか、それともパパさんへのかまってアピールなのでしょうか。すずまろくんはもう少しで鼻先がついてしまうほどの至近距離で画面を凝視し、全く動く気はないご様子。そこで、無防備な背中を触ってみると…。

可愛い…けどやっぱり怖い！？

撫でられたその瞬間、すずまろくんは喉をゴロゴロ！可愛いことに、どうやらかまってほしかったようです。ところが、動いたことでキーボードが押され、勝手に様々な操作をされてしまったといいます。

パパさんに文句を言われたからか、不満そうに鳴いて立ち上がったすずまろくんは「どいてください」の言葉にギロリと睨みつけるような表情に。こういったやりとりができるのも、仲良しだからこそなのでしょうね。そうして最後は床におろされ、静かに去って行くすずまろくんなのでした。

投稿には「パソコンなんかやってないで俺に構えって感じだねww」「一応邪魔してるの自覚してるっぽいところが可愛い♡」「めっさ睨んで来てて草」「画面との距離感が視力が0.1以下の人のそれで笑うw」「キーボードまで抑えてるところがなかなかヤルね～」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『kokesukepapa』では、猫さんたちとご家族の日常の様子が投稿されています。ナイスコンビなすずまろくんとパパさんの面白すぎる攻防も、たくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「kokesukepapa」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。