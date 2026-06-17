東杜和（ひがし・とわ）気象予報士の「天気のギモン」です。



『梅雨前線はどれくらい長い？』



ギモンをお寄せいただいた方は、天気図の端から端まで梅雨前線が延びているのを見て、かなり長いのではないかと思ったようです。とても面白い視点だと思います。



でははじめに、普段お見せしている天気図で梅雨前線を見てみましょう。確かに梅雨前線は天気図の端まで延びています。



これより先にも梅雨前線は続くのでしょうか。天気図をもっと広げてみましょう。





すると、梅雨前線はさらに長いことが分かりましたが、広い天気図でも端まで延びていて、まだ先があるようです。

では衛星画像を見てみましょう。東西に長い雲の帯がありますが、これが梅雨前線による雲です。



前線を描いてみると、西は中国の内陸部から東はアラスカにも届きそうな所まで延びているようです。長さは約1万キロ、地球1周分の長さの4分の1ほどとなります。



梅雨前線は途中でちぎれてしまうことが多々あるので、毎回1万キロまで延びる訳ではありません。



ただ、これだけ長いので、多少東へ移動してもずっと前線がかかり続けてしまい、梅雨の時期は雨が降り続くということなのです。



平年の九州北部の梅雨明けは7月19日ごろなので、あと1か月ほどはこの梅雨前線との付き合いが続きそうです。