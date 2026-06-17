テレビ朝日の下平さやかアナウンサーが７月１日付でアナウンス担当部長に昇進することが１７日、分かった。

下平アナは早大法学部卒業後の１９９５年４月にテレビ朝日に入社。９６〜２０００年にタモリとともに「ミュージックステーション」のＭＣを担当して人気アナとなった。０５年４〜１０月には報道局社会部も兼任した。

１５年３月にプロ野球・巨人の長野久義選手（現在は編成本部参与）と結婚。１９年に長野が広島に移籍した際は退社するといううわさもあったが、仕事を継続した。現在も「じゅん散歩」（月〜金曜・前１０時１０分）、ＢＳ朝日「朝まで生テレビ」（最終日曜・後７時）に出演。番組内ニュースも担当するほか、同局ドラマの制作発表やイベントの進行役も多く務めている。

下平アナの他にも、仁科健吾アナが報道局ニュースセンターに、並木万里菜さんがアナウンス部に異動することも明らかに。

仁科アナは東京都出身。中央大学商学部商業・貿易学科卒業後の１９年に入社。現在は「ＡＢＥＭＡ Ｐｒｉｍｅ」、「大下容子ワイド！スクランブル」、「サタデーステーション」に出演している。スタジオ出演だけでなくフィールドキャスターとして取材活動も行ってきた。

並木さんは１８年入社で、アナウンス部に配属されると「ミュージックステーション」の司会などを経験。２４年７月に「入社時からの希望が今回叶（かな）う形になり、周りの皆様には今までの感謝の想（おも）いでいっぱいです」と報道局ニュースセンターに異動。２年ぶりにアナウンサーに戻ることとなった。

テレビ朝日は、３人の人事について「個別の人事に関しては従来お答えしておりません」とコメントした。