北海道・知床沖の観光船沈没事故で、業務上過失致死の罪に問われた運航会社の社長・桂田精一被告（62）に、釧路地裁は法定刑の上限に当たる禁錮5年の判決を言い渡しました。

水越壮夫 裁判長

「被告人を禁錮5年に処する」

法廷でまっすぐ前を向き、裁判長の言葉に耳を傾ける桂田被告。

水越壮夫 裁判長

「反省の弁や謝罪をしているが、いずれも表面的で真摯に受け止められなく、禁錮刑の上限が適正と言える」

求刑通りの実刑判決を聞いた傍聴席の被害者家族らは、深く息を吐き出しました。

記者（当時）

「KAZU1が水面から出てきました」

2022年4月、知床半島沖で観光船「KAZU1」は沈没。乗客乗員26人が死亡・行方不明になりました。

桂田被告は、法律に基づき天候や海の状況などの情報を収集し、船の安全な航行を統括・管理する責任者＝「運航管理者」を務めていました。

事故の4日後、出航判断について問われると…

桂田精一 被告

「午後に天気が悪くなる場合は“船長判断で戻る”と長年やっています。どの会社も最終的には船長判断でございます」

記者

「船長に責任を押し付けているのではないか」

桂田精一 被告

「押し付けているということじゃなくて、ちょっと頼りすぎていた」

「出航は船長判断」と繰り返した桂田被告。

一管本部は、桂田被告が事故を未然に防ぐ義務を怠り船を沈没させたとして、業務上過失致死の容疑で逮捕。

船長が死亡した中、直接、船を操縦していない社長の刑事責任を問う異例の裁判が始まりました。

最大の争点は桂田被告が事故の発生を予測できたか、「予見可能性の有無」でした。

きょうの判決で、釧路地裁の水越壮夫裁判長は…

水越壮夫 裁判長

「船長の経験の乏しさや気象の悪化など、死亡事故が発生することは容易に予見できたと言える。本件注意義務の前提となる予見可能性があったと認められる」

検察側の主張を全面的に認め、桂田被告に禁錮5年の実刑判決を言い渡しました。

行方不明の小柳宝大さんの父親

「上限いっぱいの判決が下った安ど感、5年というのは短すぎる、悲しい気持ちの両面を持っている」

亡くなった鈴木智也さんの友人

「本人は命と引き換えに天国に行ったのに、桂田被告は5年で普通の生活に戻れると思うと憤りが湧いてくる」

事故から4年あまりでようやく示された裁判所の判決。弁護側は即日控訴し、今後、札幌高裁で審理されることになります。