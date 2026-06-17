J1長崎は17日、元日本代表DF大南拓磨（28＝ベルギー1部ルーベン）を完全移籍で獲得したと公式ホームページで発表した。

大南はチームを通じてコメント。「このような機会をいただいたクラブ関係者の皆さんに感謝しています。この移籍は、自分にとって決して簡単な決断ではありませんでした。これまで自分に関わってくださった方々や、応援してくださった皆さんへの思いがあるからこそ、たくさん悩み、最後まで考え抜いた上で出した答えです」と決断に至るまでの経緯を説明した。

そして「その中で、クラブの熱意や本気で目標に向かう姿勢に心を動かされ、自分もこのチームの一員として挑戦したいという気持ちが強くなりました。自分自身が成長するためにも、この環境に飛び込むことを決めました。これからは自分らしく全力でプレーし、一つでも多くの勝利で長崎を盛り上げ、ファン・サポーターの皆さんとたくさんの喜びを分かち合いたいと思っています。感謝の気持ちを忘れず、努力し続けます。皆さんに会えるのを楽しみにしています」とした。

大南は1メートル83の大型センターバックで、右サイドバックやウイングバックでのプレーも可能。スピードと対人戦の強さを生かした守備、的確なカバリング能力が武器で22年には国内組だけで構成されたE―1選手権の日本代表に初選出された。24年夏に川崎Fからルーベンに期限付き移籍。完全移籍に移行した25―26年シーズンは公式戦23試合に出場していた。

高木琢也監督率いる長崎は、26―27年シーズンでの上位進出が目標。W杯北中米大会に出場している日本代表DF谷口彰悟（シントトロイデン）へも正式オファーを提示しており、積極的な補強に乗り出している。

◇大南 拓磨（おおみなみ・たくま） 1997年（平9）12月13日生まれ、愛知県刈谷市出身の28歳。鹿児島実から16年に磐田へ加入。柏を経て23年に川崎Fへ完全移籍し、同年の天皇杯優勝に貢献。J1通算158試合5得点。1メートル83、80キロ。利き足は右。