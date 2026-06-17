ワンコが寝ようとした時に、赤ちゃんがぐずり出したら…？ワンコの愛と優しさを感じる行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で38万9000回再生を突破。「尊すぎる」「素晴らしい」「ホントに優しくて良い子」といった声が寄せられています。

【動画：夜10時、寝室に移動する犬→赤ちゃんが泣きだすと『大丈夫？』とすぐに戻ってきて…あまりに素敵な光景】

赤ちゃんがぐずり出したら…

YouTubeチャンネル「ポメくんの日常」に投稿されたのは、ポメラニアンの「ポメ」くんの尊い行動です。ある日の夜、ポメくんはベビーシッターのように、赤ちゃんを見守ってくれていました。しかしそろそろ寝る時間なので、子守りはパパさんに任せて先に寝室に向かうことに。

パパさんがドアを開けてあげると、「おやすみ～」と寝室に入っていくポメくん。その時、急に赤ちゃんがぐずり出してしまったそう。

ワンコの行動に感動

ポメくんは赤ちゃんの異変に気付くと、すぐに立ち止まったとか。そして赤ちゃんのそばに戻ってきて、「どうしたの？大丈夫？」と声をかけるようにお顔を近づけてクンクン匂いを嗅ぎ、一生懸命あやしてくれたそうです。愛と優しさを感じる行動に、心が温かくなりますね。

ポメくんのおかげで、赤ちゃんは本格的に泣き出す前に落ち着いたそう。そして赤ちゃんの穏やかになった表情を見ると、ポメくんも「よかった～！」と笑顔に。ポメくんの温かい眼差しや接し方は、なんだかベビーシッターというよりお兄ちゃんのよう。きっと赤ちゃんを本当の妹のように大切に思っているのでしょう。

頼もしすぎる！

その後ポメくんはパパさんに近づいて、何かを訴えるようにじっと見つめてきたとか。どうやら「オムツ交換した方がいいみたいだよ」と伝えているよう。赤ちゃんの匂いをチェックしてぐずっている理由を突き止め、しっかり報告までしてくれるなんて頼もしすぎます！

これからもポメくんは優秀なベビーシッター兼優しいお兄ちゃんとして活躍し、1番近くで赤ちゃんの成長を見守り続けてくれることでしょう。

この投稿には「すごい！」「優しい」「本当に頼りになるお兄ちゃんですね」「可愛い二人に癒されました」「天使がふたりいる」「仲良く成長してね」といったコメントが寄せられています。

ポメくんのお利口さんで可愛い姿や、赤ちゃんとの尊い日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「ポメくんの日常」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ポメくんの日常」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。