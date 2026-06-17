テレビを見ていた男の子の視線の先には、自分を見てとアピールするように座っているだいふくくん。「見えない」という声にも動じずドヤ顔のまま動かない様子が、とても微笑ましくて可愛いと話題になりました。

「あるあるです」「顔も行動もかわいい」と反響を呼び、7000回以上再生されています。

【動画：『よりによって、なぜそこに…』男の子がテレビを見ていたら、犬が邪魔をして…微笑ましいアピールと『ドヤ顔』】

テレビを見ている男の子の視界を遮ったのは？

今回ご紹介するのは、TikTokアカウント『だいふくとこたろう』へ投稿された、ビーグル犬の「だいふくくん」の様子です。男の子が大好きなテレビ番組を見ていたところへ、だいふくくんがやってきたのだそう。

だいふくくんが座ったのは、なんとテレビの真ん前。男の子の視界を遮ってしまったため、当然「見えない」と叱られてしまいました。それでもだいふくくんは我関せずで、全然動こうとしなかったのだとか。

叱られても動じないだいふくくん

その後「見えない」と再度叱られたものの、やはり動く気配のないだいふくくん。リラックスした様子でテレビの前にどんと居座っている姿は、「テレビではなく僕を見て！」とアピールしているようだったといいます。

男の子の視線を勝ち取って満足げなだいふくくんは、最後に舌をぺろりと覗かせて、してやったりのドヤ顔まで披露。そんな得意げな表情があまりにも可愛くて、こんな邪魔され方ならされてみたいと思いました。

表情豊かなだいふくくん

見事なドヤ顔を見せてくれただいふくくんは、大好きなキャベツの芯をあげた時の美味しそうに食べる顔や、寝起きの眠たそうな顔、ボール遊びに誘う時のワクワクした顔など、普段から表情豊かなのだそう。

その中で何よりも可愛いなと感じたのは、散歩中に飼い主さんに呼ばれて振り返った時のだいふくくんの笑顔。大好きな飼い主さんに呼んでもらえて嬉しい気持ちが伝わってきました。これからもこんな笑顔をたくさん見たいです。

この投稿へは「どういう感情の顔なの笑愛おしい」「心なしかドヤ顔ｗ」「あるあるです。ひどい時は犬猫のお二人です」「顔も行動もかわいすぎ」など、何とも言えない表情が可愛いだいふくくんの姿に魅了された視聴者から、多くのコメントと800件以上のいいねが寄せられています。

TikTokアカウント『だいふくとこたろう』では、ビーグル犬の「だいふくくん」とキジトラ猫の「こたろうくん」と飼い主さんとの、ほのぼのした気分になれる楽しい日々の様子が公開されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「だいふくとこたろう」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。