カゴメ 青果売場ディスプレイコンテスト 全国42企業から780売場の応募

カゴメは、野菜の消費量拡大を目的に、流通と連携し、3月から4月にかけて「野菜を買いたくなる売場をつくる！青果売場ディスプレイコンテスト2026」を開催した。

これには全国42企業から780売場の応募が寄せられ、このほど生活者による最終審査会が行われ、“旬の野菜で彩りある食卓部門”では「イオンスタイル北戸田」、“トマトをたくさん食べよう部門”では「西友 ザ・モール仙台長町店」がグランプリを受賞した。

イオンスタイル北戸田店には、審査員から「畑を連想させる演出で、収穫するような楽しさを体験できる売場」「彩り豊かで、見ているだけでワクワクするビジュアル」「野菜の新鮮さが際立ち、魅力的に感じられる」「圧倒的なボリューム感でインパクトのある展開」「大地や自然を感じさせる世界観が印象的」「初めて見る野菜の売場で感激した」などのコメントが寄せられた。

西友 ザ・モール仙台長町店には、「丁寧に整った陳列で、清潔感があり非常に気持ちのよい売場」「色鮮やかなトマトが並び、見ているだけで楽しくなる演出」「見やすく分かりやすい構成で、自然と手に取りたくなる」「店員さんの丁寧な売場づくりが伝わる安心感のある売場」「価格表示も明快で、買いやすさが際立っている」「トマト好きにとってワクワク感のある魅力的な売場」などのコメントが寄せられた。

西友 ザ・モール仙台長町店

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