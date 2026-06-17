岡山市の国際医療ボランティア団体「AMDA」が、フィリピン南部で発生した地震の被災地に調整員2人を派遣しました。

【写真を見る】「AMDA」がフィリピン南部の地震被災地に調整員2人を派遣 食料品や薬などの調達・配布など【岡山】

被害による死者は68人、130万人以上が被災けさ【17日・朝の時点】

岡山市北区のAMDA本部で調整員の出発式が行われました。今月（6月）8日、フィリピン南部のミンダナオ島沖で発生したマグニチュード7.8の地震。フィリピン政府によりますと、けさ（17日）の時点で地震の被害による死者は68人、130万人以上が被災しています。

派遣した調整員は現地で、食料品や薬といった物資の調達・配布などの支援を行うということです。

（AMDA 祖母井利昭さん）

「メインの映像で出るところばっかりが注目を受けますが、そうじゃないところがたくさんあると聞いておりますので、そういうところの方々までのケアができたらいいなと」

2人はあすの朝（18日）、現地に到着後、関係者と合流し、さっそく支援活動にあたるとしています。