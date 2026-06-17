きょうは新庄で、最高気温が３２度まで上がり今年１番の暑さとなりました。

【写真を見る】長井市のシンボルあやめが見ごろ 広がる水彩画のような美しい景色！ 暑さ対策をしながら初夏の風景を楽しむ（山形）

山形県長井市では、市のシンボルにもなっているあやめが見頃を迎え、皆さん熱中症対策をしながら花を楽しんでいました。

佐藤真優アナウンサー「私は今、まさに見頃を迎えているあやめにぐるっと囲まれています！初夏ならではの、水彩画のような美しい景色が広がっていますよ！」

青や紫の濃淡が美しい長井市の花「あやめ」です。

今年は例年に比べ１週間ほど早く、見頃を迎えました。

５００品種１００万輪の花が咲くあやめ公園には、「長井古種」といわれる長井独自の品種が３４種類植えられていて、そのうち１３種は、市の天然記念物に指定されています。

■中には珍しい花も！暑さ対策しながら楽しむ

佐藤真優アナウンサー「中でも珍しいのがこちらの花。爪咲きと呼ばれる珍しい咲き方をする品種で、花弁が上向きに巻き込んでいるのが特徴です。これで満開。名前も珍しい。あるものに似ていることから名付けられました。何だと思いますか？

正解は…鷹の爪です！」

きょうの最高気温は新庄で３２度、大江町左沢と米沢で３１．８度などとなりました。

長井では３０．５度となり、みなさん暑さ対策をしながら楽しんでいました。

仙台から「今年は花の花弁が硬い感じで元気がいい。見て歩いていたが、ちょっと暑くてへたれ込んでます」

大江町から「暑い。日傘忘れて、雨傘で。長井と言えばあやめですので。思い切って来てよかった」

■冷たい麦茶の提供も

佐藤真優アナウンサー「午前１１時の長井市です。強い日差しが照りつけ、肌がやけるような暑さです。こちらでは、熱中症対策として冷たい麦茶が提供するされています」

長井市から「麦茶をいただけてよかったです。日陰も多くて子どもも過ごしやすい」

今年で１１６回目を迎えるあやめまつりには、こんなお客さんも。

尾花沢から「死ぬまでに一回は見てみたいなと思って」

Ｑ初めてですか？

尾花沢から「若い時見た」「やっぱりいつ見てもキレイです」

長く愛されるあやめまつり。あやめの見頃はあと１０日ほど続くということです。