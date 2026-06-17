日本人の足元を支えた履物、下駄の展示会が、今、山形県鶴岡市で開かれています。

伝統的なものから珍しい形のものなど、様々な下駄が訪れる人の目を引いています。

【写真を見る】将棋駒や足の形など個性豊かな下駄1200足が大集合！博物館で日本人の足元支えた下駄の展示会開催中（山形・鶴岡市）

こちらは足の形をした下駄。

そしてこちらは将棋駒の王将の形をした下駄。

鶴岡市の致道博物館では今、実際に使われていたものや土産用に作られたものなどおよそ１２００足の下駄が展示されています。

下駄は、農作業の道具が起源とも言われ、長い年月をかけ様々な形へと進化しました。

■見る人を楽しませる個性豊かな下駄たち

会場にはなじみ深い形の下駄や、高さ６０センチもある高下駄といったバラエティに富んだ下駄などか展示されていて、見る人を楽しませます。

致道博物館 佐藤淳 学芸部長「展示室の中に昔の下駄屋さんを再現していたり、ミニチュアだったり色んな下駄を分類して展示しているのでそこが見どころかなと思います」

下駄の他にも、ノコギリなどの下駄を作るための道具やインドやトルコなど海外の下駄のような履物も展示されています。

致道博物館 佐藤淳 学芸部長「古くからの日本文化というものが今かなり少なくなってしまっているので、それを改めて下駄というのが日本人にいかに根差していたかを知っていただければ」

この下駄の展示は鶴岡市の致道博物館で、今月２８日まで行われています。