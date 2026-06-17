楽天は１７日、新監督として前ロッテ監督の吉井理人氏（６１）が就任することを発表した。吉井氏と三木谷浩史オーナー（６１）らが宮城・仙台市内で会見。三木谷オーナーは侍ジャパンが世界一に輝いた時に当時の監督だった栗山英樹氏と話す機会があったと明かし、「これはちょっと裏話になっちゃいますけども、（栗山氏が）吉井さんのことを非常に高く評価されているというようなこともありました」と語った。

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その栗山英樹氏はこの日の夕方、東京・千代田区内の衆議院第一議員会館内で、国会議員の超党派で結成された「野球の未来を考える議員連盟」の臨時総会に出席。自身が副代表ＤｅｐｕｔｙＣＥＯを務める「球心会」の王貞治代表ＣＥＯとともに、野球界の現状について特別講演を行った。

講演を終えた栗山氏は、吉井氏の楽天新監督就任について「肇も本当に一生懸命やっていたし」と三木肇前監督へのいたわりを口にした上で、こう続けた。

「野球界全体として、吉井みたいに勉強もしてるし、人としても大きさがある人たちが、野球界のために頑張ってほしいなって思うだけです」

三木谷オーナーとの会食について報道陣から聞かれると「それをコメントしろ？ 頑張ってほしいですね」と笑顔で囲み取材を結んだ。