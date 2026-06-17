兵庫県加古川市の墓石店「お墓の山石」の社長と従業員による“ガテン系ボーカルユニット”ＴあんどＴのファンが結成する「ヘルメット隊」の結成１周年感謝祭が１４日、同市内で開催された。

ＴあんどＴは昨年７月、テイチクレコードからシングル「か・か・か・感謝」でメジャーデビューした。これを記念し、デビューが決定した段階で、ファンが有志でヘルメット隊を結成。「ガテン系の代名詞」ともされる黄色いヘルメットを着用しており、会員は約１００人にのぼっている。

社長でボーカルのＴｏｓｈｉ君（６３）は「９年前に妻を亡くしたのですが、その時に入れ代わり立ち代わり、僕を励ましに来てくれた人たちが今こうして、ヘルメット隊となり応援してくれてることに改めて感謝したい」としみじみ。「この年になると、新しく友達をつくることもなかなか難しい中で、みんながヘルメットでつながってくれてることが一番の喜び」と話した。

さらに「（ファンがヘルメットをかぶった）黄色い景色を見ていると、自分がひまわり畑の真ん中で歌ってる気がして最高に気持ちいいです」とニッコリ。「もっともっと大きなひまわり畑をみんなで作って行きたい」と決意を新たにしていた。