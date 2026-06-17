市川 栞キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

お願いします。天気のポイントです。



小野：

あす18日はくもりで、夜、雨が降るでしょう。午後からは雷を伴う所がある見込みです。あさって19日は予報が変わり、晴れマークが付きました。20日・土曜日からのくもりや雨の予報はそのままです。



18日の予想天気図です。

小野：

高気圧が遠ざかり、前線が太平洋側に停滞します。上空には暖かく湿った空気が入り、さらに、上空の高い所には寒気も入るため、石川県内は雲が広がりやすいでしょう。





18日の雨と風の予想です。

小野：

日本海から雨が近づき、それとは別に、夜、石川県内に雨の範囲が広がります。ただ、強いものではなく、あさって19日の朝には能登の一部にだけ残っている…というのが、このコンピューターの予想です。



気象台の週間予報です。

小野：

あさって19日は予報が変わり、晴れマークが付きました。20日・土曜日からのくもりや雨の予報はそのままです。最高気温は 27度前後でしょう。



北陸4県の気象台の週間予報です。

小野：

あす18日は石川と富山で、夜、雨ですが、福井は晴れマークです。あさって19日は、石川と福井は晴れますが、富山と新潟で雨です。



市川：

同じ北陸でもバラバラですね。農家の方などにとっては適度な雨も必要です。極端な雨にならないような梅雨であってほしいですね。

