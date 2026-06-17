【男性の本音】彼女に“ベタ惚れ”な男性の行動をチェック♡

男性の多くは、本当に好きな子を前にすると、ついついわかりやすい言動をしてしまうもの。女性よりも、思考と行動が直結していることが多く、「彼女が大好きな」男性の行動にはある傾向が存在するのだとか。そこで今回は彼女が大好きな男性がとる行動をご紹介します。

とにかく会おうとする

仕事や学校で疲れていても、たとえ少しの時間であったとしても、彼女のもとへ飛んでいくのが彼女が大好きな男性がとる行動。 少しでも彼女と一緒に時間を過ごそうとする傾向があります。 お互いが忙しくてなかなかまとまって会う時間がとれないとき、彼女が好きすぎる男性は、1時間や2時間でも少しでも時間をつくって会おうとすることも。 大好きな彼女がいる男性は、体力お化けになるのだとか...！

彼女のどんなことでも受け入れる

誰にでも1つや2つは欠点がありますよね。 彼女が大好きな男性は、彼女の欠点も含めて丸ごと愛します。 むしろそんな欠点が好きだと言ってくれることも少なくありません。 彼女が大好きな男性は、そんな欠点までもよく見えてしまうのだそう。 自分が気にしていることを好きだと言ってもらえるとうれしいし、自信がつきますよね。

彼女の嫌なことはしない

彼女が大好きな男性は、彼女が嫌がることをしません。 彼らは、彼女に嫌がることをして冷められることのほうがよっぽど嫌だと考えているのです。 例えばタバコやお酒、女友だちとの連絡頻度など。 一度彼女がやめてほしいと伝えたことはピタッとしなくなることが多いですよ。 いかがでしたか？ 今回は、彼女が大好きな男性がとる行動をご紹介しました。 しかし、これらに当てはまっていなかったからといって、彼氏があなたを好きではないということではありません。 愛情表現は人それぞれ。あくまでひとつの参考としてみてくださいね。

ライター Ray WEB編集部