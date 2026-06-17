ようやくアメリカとイランの戦闘終結という話も出てきましたが、まだまだ混乱の続く中東情勢。気になるガソリン価格は、今後はどうなるのでしょうか。

【写真を見る】アメリカからの原油調達は大幅増… 専門家｢必ずしも正解ではない｣ “米イラン合意”でガソリン価格どうなる 補助金いつまで？【大石邦彦解説】

（大石邦彦アンカーマン）

今後の中東情勢と、原油価格の動向。これにかかっているかと思います。では最新のガソリン価格の推移を見ていきましょう。

大体1リットル170円ぐらいに、政府の補助金で抑えてきました。最新は6月15日の全国平均で169.7円です。本来だと196.7円なので、27円の補助金が、今入っているという計算です。

これからどうなるかというと、6月18日～24日で18.2円の補助金が入ってくるということなんです。ではこの補助金はいつまで続くのか？

ガソリンなどの補助金はいつまで続く？

イラン情勢の悪化後、再びガソリンの補助金がスタートしましたが、その財源は約1兆1600億円とされていました。

もう半分ぐらい使い果たしたんです。残りが6700億円で、もう底が見えてきたので、やはり新たな財源を作らなきゃいけないということで、補正予算を組みました。ガソリンだけで、2兆5000億円の財源を用意。

こうした中、高市総理こんなことを言っていました。

「今後、必要に応じて支援単価を含め、支援の在り方を柔軟に検討してまいります」

これを訳すと、今までだいたい補助金を入れて170円ぐらいで抑えてきましたが、場合によっては補助金を少なくして180円、190円ぐらいの1リットルのガソリン価格も検討しますということなんです。

17日、野村総研エグゼブティブ・エコノミストの木内登英さんに聞きました。

「補助金が必要にならないくらいの水準まで、ガソリン価格が下がってくる可能性が出てきた。これはイランとアメリカの合意次第」という話なんです。

では中東情勢が落ち着けば問題は解決するのかと思いきや、実はそうでもなさそうなんです。

アメリカからの原油調達は大幅増

原油調達先の資料（6月8日時点）をみてみると、イラン攻撃前というのは、ほぼほぼホルムズ海峡由来の原油に頼っていましたが、その後、備蓄に頼ったり、ホルムズ海峡以外の中東とそしてアメリカ。ここから原油を輸入する。ここに今、依存し始めているわけなんです。

アメリカからの原油調達が大幅に増えてきました。だったら大丈夫なのかな？というふうにも思いますが、アメリカからの原油輸入に頼っていいのか？慶應義塾大学の田中浩一郎教授はこのように考えています。

専門家「アメリカに頼ることが必ずしも正解ではない」

（慶応義塾大学 田中浩一郎教授）

Q.アメリカからの輸入も大幅に増えているが、このあたりは？

「これは一過性のものでして、アメリカに（原油供給を）支え続けられるだけの持続性はありません。なので、『アメリカから入ってくるからこれで大丈夫』だとか、『アメリカに供給源をシフトすればいい』ということは、少なくとも今のアメリカ国内の生産体制を見てる限りは、評価するに値しない。アメリカに頼るということが必ずしも正解ではない」

アメリカに支えてもらうのは一時的という捉え方で、必ずしも正解ではないということなんです。

それだけアメリカの生産体制、続くかどうか分からないということなんです。ただ、まずは中東情勢が落ち着くことが先決です。核問題などの解決が見えないまま、果たしてどんな合意が行われるのでしょうか。