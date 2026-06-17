「デジタルに慣れてない議員もいるから…」　国会の“紙文化”、年間7トン超の資料配布　時代錯誤と指摘も【スポットライト】

一般企業などでもデジタル化が進むなかで、国の意思決定の中枢・国会では、いまなお大量の「紙」が使われ続けている。議員1人分で10キロに及ぶ資料が配られ、現場からは諦めの声も上がる異様な実態。なぜ変わらないのか――。根強く残る「紙文化」の背景と課題に迫った。

時代遅れ？数々の慣習

自民・小寺裕雄衆院議員：

議長ーー！

衆議院の本会議場に響き渡る声。本会議中に動議を読み上げ進行を促す「議事進行係」の仕事で、「議長ーー！」は7秒で叫ぶ、とされている。「若手議員の登竜門」として、岸田元総理など重鎮議員もかつて経験してきた国会の「慣習」の1つだ。

国会には、このような「慣習」が他にも数多く存在する。

バッジを胸につけたり、登院する際は、自分の名前が書かれた場所のボタンを押さなければならない。

しかし、議員からは「時代に合わないものはどんどん変えていく」「常に会議に出ていないといけないっていう状況は、ちょっと今の時代にそぐわないんじゃないか」など、課題を指摘する声もある。

議員バッジの廃止求める声も

FNNは、国会生活がまだ浅い自民党の若手議員を対象にアンケートを実施した。

「見直すべき」「変えるべき」ものについての回答を見ていくと、大声で叫ぶ「本会議での議事進行係の発言方法」や、「本会議場での夏場における服装」「議員バッジ」「本会議での採決方法」などが挙がった。

実は、本会議場ではクールビズ期間でも上着の着用がルールとなっている。ちなみに、沖縄の正装である「かりゆし」はOKで、ポロシャツはNGだ。

そして、同じく見直すべきものとして挙がった「議員バッジ」。

当選後の初登院では、バッジをつけてもらうシーンが象徴的だが、アンケートでは「議員の特権意識を生み、市民感覚とズレていく遠因となりうるため廃止すべき」といった指摘もあった。

議員バッジは国会議員にとっては身分証であり、国会の中に入るために必要なものだ。だが過去には、偽物で議員になりすまし、侵入を繰り返した事件が発生するなど、セキュリティ上も疑問符がついている。

一方、本会議での採決については、参議院で既に導入されているボタン式投票を「衆議院においても認めるべき」といった意見が数多くあがった。

議員も驚く“紙文化”

アンケートで最も多かったのは、「デジタル化」と「紙の配布」だった。

回答してくれたうちの1人、自民党で青年局長を務める平沼正二郎衆議院議員によると、省庁などから届く大量の資料を、1週間に2回ぐらい整理し、廃棄するという。

民間企業に勤めた経験もある平沼議員は、国会の「紙文化」に驚いたという。

平沼議員：

私がいた企業ではほとんどEメールで、例えばFAXでもし来たものも全部PDF化されてメールで飛んでくるみたいな仕組みだったので…。

年間1人当たり10キロの紙資料

ある日の衆議院本会議。

議場には、この日、審議入りとなった法案の資料が積まれている。そして、議員がそれぞれ手に取っていき、全ての議員の手元に書類が渡った。一方で、本会議の直後に開かれた委員会でも、全く同じ資料が再び配られていた。

国会では、いったいどれくらいの量の紙が配られているのか。

取材班は、国会議員全員に毎年、配布される予算関連の資料を入手した。重さを量ってみると、計10キロあった。

衆議院と参議院の国会議員、合わせて713人に配布されていて、その合計は7トンを超える。これは日本人1人あたりの家庭ゴミの量、およそ40年分に相当する。

一部で紙廃止の動きも…

こうした大量の紙資料の配布の影響で、大人の背丈より高く資料の山が積み上がっている事務所もある。中身はほとんどが国会関連の法案だ。

国会において、なぜ、いまだに紙が主流なのか。

衆議院の事務局に質問状を送ると「議院運営委員会で議論中のことなので、コメントできない」との回答だった。

ある国会の職員は、「デジタルデバイスの扱いに慣れない国会議員もいる」「『この人には紙を、あの人にはデジタルを』などと個別の対応をしていかなくてはいけなくなる」とし、紙廃止の難しさを明かす。

国会議員になる前、市議会議員だった三原朝利議員は、北九州市議会ではペーパーレス化に向けたタブレット導入により「FAXが不要になったことなどで削減経費が年間およそ500万円にのぼった」と話す。

三原議員：

ペーパーレスにして、税金を他のものにちゃんとサービスとして使えるようになる。そこが一番だと思う。

国会でも新たな動きが出ている。

小泉防衛大臣は5月、防衛省の職員による紙の資料配布を廃止すると発表した。

小泉防衛大臣：

長年の慣習で、本当は変わった方がいいなと思ってても、もう諦めの境地で。言ってもどうせ変わらない。だから私としては、それは少しでも形にしてあげたいっていう思いがあります。

国会の慣習やルールは、開設から130年以上の歴史の中で培われてきたものだが、時代の流れや技術の発展にあわせ、不断の見直しを進める必要がありそうだ。

（「イット！」6月17日放送より）