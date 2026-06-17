【注意】カビを持ち歩いているかも！？スマホケース・エコバッグ…梅雨時期　身近に潜むカビ…きょうからできる対策は？

梅雨シーズンの悩みの種、カビ。そのリスクは身近な持ち物にも…。実は、気づかぬうちにカビを持ち歩いているかもしれないのです。

スマホケース・バッグのカビに注意

『ノンストップ！』取材班が、これまで1万件を超えるカビ問題に対処してきたカビ対策のプロと一緒に、街ゆく人の持ち物をパトロールすると、注目したのはスマートフォンのケースです。

見せてもらったスマホ本体を外すと、ケースの中に茶色や黒の汚れが…。カビの可能性が高いといいます。

カビ取りマイスター代表 三好孝典さん：

持ってお風呂に入ったりとかは？

女性：

それはしてないですけど、シンクの辺りに持っていったりはしています。

カビ取りマイスター代表 三好孝典さん：

そうすると結構湿気も入ってしまったりしていて、ほこりとかも入っている上にそれを栄養素にカビが増えている可能性がかなり高いです。

カビにとって湿気やホコリは大好物。

最近は、入浴しながらスマホを使用する人や、キッチンで動画やレシピを見ながら、洗い物や料理をする人も多く、こうした行動も、カビを招く原因になっているといいます。

今回調査した複数のスマホケースで、カビの予備軍になりそうなホコリや汚れが見られました。

さらに、スマホと同様、多くの人が持ち歩くバッグにもカビの危険がありました。

カビ取りマイスター代表 三好孝典さん：

（バッグの中は）なかなかの状況…。ワンちゃんのフケとかももしかしたら入っているかもしれない。ペットのフケっていうのはカビにとっては大好物。なかなかの（カビの）宝庫になってしまっていますので。

こちらのバッグ、飼っているペットの毛や、剥がれ落ちた皮膚の表面がエサとなり、カビ菌が繁殖している可能性が高いといいます。

身近な持ち物にも潜むカビ…。どう対策すればいいのでしょうか？

スマホケースのカビ

カビ取りマイスター代表 三好孝典さん：

スマホって皆さん一度ケースに入れちゃうとなかなか変えないと思うんですよ。そうすると、ケースとスマートフォンの間にどうしても皮脂とかほこりとかが入っちゃう。湿気も溜まりがちというかなかなか抜けていかないので注意が必要です。

堀池亮介アナウンサー：

お子さんも注意が必要ですよね？

カビ取りマイスター代表 三好孝典さん：

スマホケースってやっぱり菌が多いんですよね。それをお子さんが触って手を舐めちゃったりとかそのままお菓子食べたりとか。そうすると菌も一緒に食べてしまう…。よくないですね。

『ノンストップ！』レギュラーのスマホケースをチェック！

実際、スマホケースにどれくらいカビが生えやすいのでしょうか。

50年以上カビについて研究している、大阪市立自然史博物館の浜田信夫外来研究員による調査では、116人のスマホケースのうち約4割の48台にカビが発生していたということです。

カビが生えやすい傾向も見られたそう。

例えば、30代以上の人や2年以上使用している人、スマホをポケットに入れている人に多く見られたといいます。

2年くらい同じ物を使用しているという、東京03・角田晃広さんのスマートフォンケースを、カビを含む菌や有機物の汚れ具合を調べる検査キットを使って三好さんに検査してもらいました。

MC 設楽統：

あれ、もうなんかちょっと汚い！

ニッチェ 江上敬子：

ほら粒々ついてる！

東京03 角田晃広：

あー本当だ！汚えな！！ええ〜？

ポケットに入れてるんですよ普段。お風呂も湯船に入るときは持っていっちゃってる。

カビ取りマイスター代表 三好孝典さん：

カビにとって最高の環境です。これで今、菌を取っていきたいと思います。

こちらの機器では100㎠にある菌を採取して測定器にて付着した菌の数を測定することができます。1から500という数値が出れば「清潔」。500から3000だと「注意が必要」。3000以上だと「汚染されている」トイレの便座で3300だということで…

測定から10秒後。角田さんのスマホケースの結果は「1043」でした。

カビ取りマイスター代表 三好孝典さん：

まだそんなに増えていないですね。

角田晃広：

全然平気じゃないですか！

カビ取りマイスター代表 三好孝典さん：

1000超えてくるとアレルギーがある人とかはちょっと注意が必要なんですよ。

これをずっとこのままにしておくと3000を超えてきて汚染状態に近づいてしまうということですね。

そして、同じく2年ほど使用しているというニッチェ江上敬子さんのスマホケースも検査してみると…結果はなんと「6186」。

江上敬子：

やばすぎる！！それ持ち歩いてたの…？汚染されまくってるじゃん！

捨てますそれ…やだ〜

設楽統：

まめに除菌シートとかで拭いた方がいいってことだよね。

三好さんによると、

・汚れた手で触らない

・定期的にアルコールシートで拭く

ことが大事だということです。

カビが生えた場合は、重曹スプレーや消毒用アルコールで拭いた後に日光に当てて乾燥させるといいそうです。

エコバッグにも注意

注意が必要なのはスマホケースだけではありません。エコバッグのカビにも注意が必要です。

江上敬子：

毎日使ってます…

設楽統：

買い物の時だけとかに広げるから。

江上敬子：

畳んじゃうんですよね。すぐに。おお…怖い。

カビ取りマイスター代表 三好孝典さん：

エコバッグってどうしてもキレイ好きな人ほど使った後すぐしまうんですね。そうすると野菜の土や野菜クズが入っちゃったりとか。小袋のポリ袋とかに入れていればいいんですけど、そのまま入れちゃう人はエコバッグの底にそういったものがたまりがち。

そうするとカビにとって環境が良くて増えちゃうんです。

――どう予防していけばいいのでしょうか？

やはりまめにきれいにする。裏返してアルコールで拭いて、ちょっと陰干しするなりしてもらえればいいですね。

体にカビ？イヤホンの長時間使用に注意

耳の中に生えるカビ“耳カビ”にも注意が必要です。

「外耳道真菌症」は、鼓膜よりも外側の外耳道でカビが繁殖し、炎症を引き起こしてしまう病気です。

耳が密閉されると内部が「高温・多湿」の状態に。耳あかもカビの栄養分になります。

症状としては、聞こえにくさ・痛み・かゆみ・耳だれなどが起きる恐れがあります。

そらいろ耳鼻咽喉科センター北駅前院の内尾紀彦院長によると、対策としては…

・耳の換気をする

1時間に30秒〜1分ほど外す

・耳をふさがない

骨伝導イヤホンの使用

・イヤホンを清潔に保つ

使用後はアルコールで拭く

・耳をいじらない

耳掃除は月に1回程度でOK

（「ノンストップ！」6月17日放送より）