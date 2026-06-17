【セリア】超ロングセラーの「石けん長持ちラック」、水切れだけじゃない“人気の秘密”とは？
100円均一ショップが次々と高価格帯を出す中、現在も一部のシーズン商品を除き、全ての商品を税抜100円で販売している、消費者にとってはありがたい存在のSeria（以下、セリア）。毎月さまざまな新商品が発売される中で、超ロングセラーとなっているのが、今回ご紹介する「石けん長持ちラック」（税込110円）です。
商品の入れ替わりが激しい100均業界の中で、これほどにロングセラーとなるには理由があります。今回は「石けん長持ちラック」についてご紹介します。
一見はふつうの石けんトレーに見える「石けん長持ちラック」ですが、まずは石けんを置く場所となる底面が輪ゴムでできています。
石けんに接する面が極めて少ないので水切れがよく、その結果、石けんがぬるぬると溶けてしまうようなことがなく、長持ちします。
2つ目の特徴は、石けんを置く場所である輪ゴムを取り替えることができることです。カバーを外すと、輪ゴムが取り外せるようになっています。
説明書では、「輪ゴム2本を横方向にセットする」となっています。
続いて、縦方向に4本の輪ゴムをセットします。
カバーをかぶせて、輪ゴムの取り替え完了です。
メンテナンスが簡単で、いつまでも清潔な状態で使うことができる「石けん長持ちラック」。石けんトレーにお悩みの人は、ぜひセリアでチェックしてみてくださいね。
▼商品情報
商品名：石けん長持ちラック
価格：税込110円
JANコード：4965534652117
サイズ：約144×116×55mm（外寸）
(文:矢野 きくの)
商品の入れ替わりが激しい100均業界の中で、これほどにロングセラーとなるには理由があります。今回は「石けん長持ちラック」についてご紹介します。
石けんが長持ちする「石けん長持ちラック」
一見はふつうの石けんトレーに見える「石けん長持ちラック」ですが、まずは石けんを置く場所となる底面が輪ゴムでできています。
石けんに接する面が極めて少ないので水切れがよく、その結果、石けんがぬるぬると溶けてしまうようなことがなく、長持ちします。
汚れたら取り替えられる「石けん長持ちラック」
2つ目の特徴は、石けんを置く場所である輪ゴムを取り替えることができることです。カバーを外すと、輪ゴムが取り外せるようになっています。
説明書では、「輪ゴム2本を横方向にセットする」となっています。
続いて、縦方向に4本の輪ゴムをセットします。
カバーをかぶせて、輪ゴムの取り替え完了です。
メンテナンスが簡単で、いつまでも清潔な状態で使うことができる「石けん長持ちラック」。石けんトレーにお悩みの人は、ぜひセリアでチェックしてみてくださいね。
▼商品情報
商品名：石けん長持ちラック
価格：税込110円
JANコード：4965534652117
サイズ：約144×116×55mm（外寸）
(文:矢野 きくの)