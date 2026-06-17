ダイアナは、バーチャルタレントKizuna AI（キズナアイ）を起用した店頭プロモーション第2弾を、6月17日から6月30日までの期間限定で開催することを発表した。

【画像あり】Kizuna AIの撮り下ろしビジュアル・着用商品

本企画は、6月30日のKizuna AI誕生日に向けた14日間のプロモーション。ダイアナのスニーカーブランド「＋diana（プラスダイアナ）」のスニーカーと、ダイアナのバッグを着用したKizuna AIの撮り下ろしビジュアルを、店頭およびSNSで展開する。

着用アイテムは2点。

「Ribbon Knit SNEAKEARS」（18,700円／税込）は、ソックススニーカーにビッグリボンをあしらった一足で、撥水加工のニット素材と発泡EVAソールにより軽量な履き心地を実現している。カラーはクロ、アイボリーの2色展開。

「Happy mini boston bag」（17,050円／税込）は、ベロ出しスマイルのミニBAGチャームが付属するミニボストンバッグで、クロ、セピア、アイボリーの3色展開。500mlのペットボトルが収納可能なサイズ感となっている。

期間中、1会計につき税込10,000円以上の購入者には、撮り下ろしイラストのクリアファイルまたはステッカーを1点プレゼント。さらにdiamo会員登録者には、オリジナルメッセージ入りアクリルスタンドも配布する。いずれも数量限定で、なくなり次第終了となる。

あわせて、Kizuna AIが着用したスニーカーの3Dモデルを、BOOTH内のオンラインショップ「dianashoes.com」にて期間限定で無料配布する。3DモデルはソーシャルVRプラットフォーム「VRChat」での利用に対応している。

（文＝リアルサウンドテック編集部）