『学園アイドルマスター』のPOP UP SHOPが、有楽町マルイ 7Fにて開催されることが発表された。期間は6月27日から7月14日まで。

【画像あり】sunflowerをテーマにミニキャラも含めてグッズが登場

本イベントでは、“sunflower”をテーマにしたグッズが多数展開される。通常絵柄に加え、ミニキャラデザインのアイテムもラインナップ。カンバッジやアクリルスタンド、キーホルダー、フェイスタオル、ラバーデスクマットなど、幅広い商品が用意される。

商品ラインナップには、「カンバッジ（ブラインド） sunflower ver.」（550円、全8種）、「オーロラクリアカード（ブラインド） sunflower ver.」（550円、全9種）、「両面キーホルダー sunflower ver.」（各1,320円、全4種）、「デカアクリルスタンド sunflower ver.」（各2,200円、全4種）、「フェイスタオル sunflower ver.」（各2,970円、全4種）、「ラバーデスクマット sunflower ver.」（3,850円）などが並ぶ。

ミニキャラ ver.として、カンバッジやダイカットステッカー、アクリルブロック、ワイヤーキーホルダー、アクリルスタンド、巾着といった全12種展開のグッズも登場する。あわせて「オーロラカンバッジ（ブラインド）」（660円、全12種）、「アクリルブロック」（各1,320円、全11種）も販売される。

ご購入者特典として、税込3,000円ごとに1回参加できる抽選会が実施される。賞品はA賞「特大アクリルフィギュア」（当選数140本、全4種）、B賞「ブロマイドコンプリートセット」（当選数420本）、C賞「ブロマイド」（全9種、ランダム配布）。A賞は絵柄を選択可能だが、来店時間によっては希望の絵柄が選べない場合がある。

6月27日から6月29日までの3日間は混雑が予想されるため、事前抽選予約制での入店となる。事前抽選の応募期間は5月27日18時から6月9日23時59分まで。当落発表は6月10日17時より順次行われる。6月30日については先着チケット制での入店となり、申込期間は6月13日19時から開始される。その他の日程はフリー入場を予定しているが、混雑時には整理券配布などの入店制限が設けられる場合がある。

（文＝リアルサウンドテック編集部）