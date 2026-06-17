「ジェラピケカフェ」に“ベアモチーフ”の新作グッズ！ 人気クレープを抱えたチャームなど3種展開
「ジェラート ピケ」より誕生したカフェブランド「gelato pique cafe（ジェラート ピケ カフェ）」は、6月19日（金）から、人気のベアモチーフを取り入れた新作のオリジナルグッズを、全国の店舗で順次発売する。
【写真】ロゴをあしらった特別なデザインがすてき！ 「ベアチャーム」や「マグカップ」も
■「ジェラピケ」ならではのデザイン
今回発売されるのは、「ジェラート ピケ カフェ」らしい遊び心と温もりが感じられる、思わず手に取りたくなるコレクション。
ラインナップには、ベアの顔をモチーフにしたぽってりとしたフォルムの「マグカップ」が登場し、顔の背面にブランドロゴをエンボス加工で施したこだわりのデザインが、毎日のコーヒーやティータイムに寄り添う。
また、カフェの人気メニュー「バターとお砂糖のクレープ」を手にしたmoco moco素材の「ベアチャーム」を用意。バッグやポーチに付けるだけでコーディネートのアクセントになるボリューム感も魅力だ。
さらに、6月25日（木）からは、一部店舗で「ぬいぐるみ」を展開。愛らしいベアと人気のクレープを立体的に表現しており、インテリアとして楽しめるほか、ギフトにもおすすめのアイテムとなっている。
【写真】ロゴをあしらった特別なデザインがすてき！ 「ベアチャーム」や「マグカップ」も
■「ジェラピケ」ならではのデザイン
今回発売されるのは、「ジェラート ピケ カフェ」らしい遊び心と温もりが感じられる、思わず手に取りたくなるコレクション。
ラインナップには、ベアの顔をモチーフにしたぽってりとしたフォルムの「マグカップ」が登場し、顔の背面にブランドロゴをエンボス加工で施したこだわりのデザインが、毎日のコーヒーやティータイムに寄り添う。
さらに、6月25日（木）からは、一部店舗で「ぬいぐるみ」を展開。愛らしいベアと人気のクレープを立体的に表現しており、インテリアとして楽しめるほか、ギフトにもおすすめのアイテムとなっている。