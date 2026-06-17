山形県鶴岡市の小学校ではやまがた紅王と佐藤錦が給食で提供され、子どもたちがそれぞれの魅力を楽しみました。

【写真を見る】「本当にうまい！超うまい！」「泣けるほどおいしいです」給食で佐藤錦とやまがた紅王を食べ比べ 児童は違いがわかる？（山形・鶴岡市）

鶴岡市櫛引地区は庄内地域を代表する果樹の産地です。

きょうは櫛引地域の３つの小中学校でやまがた紅王と佐藤錦、２種類のさくらんぼが提供されました。

やまがた紅王生産者 宮城良太さん「きょうは食べ比べが出来ますが、今までのさくらんぼと次の世代のさくらんぼの違いを、食べながら味も大きさも香りも感じながらじっくり味わって食べてください」

■「本当にうまい！超うまい！」あふれる子どもたちの笑顔

「いただきます！」

いただきますの合図と共に食べる子どももいれば、最後まで取っておく子どもも。

児童「めっちゃ甘くて歯ごたえもめっちゃいい！本当にうまい！超うまい！めっちゃ甘いしとにかくうまい！」

甘みと酸味のバランスが良い佐藤錦と、酸味が少なくその大きさから食べ応えのあるやまがた紅王。

子どもたちは山形を代表する２種類のさくらんぼを食べ比べていきます。

児童「うまい！甘酸っぱくておいしい！泣けるほどおいしいです」

児童「めっちゃあまい！紅王の方が大きくて甘くておいしいです」

教室は２種類のさくらんぼのおいしさに子どもたちの笑顔であふれていました。