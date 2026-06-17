５失点惨敗「チュニジアの何が嫌かって...」本田圭佑が私見。20日に森保Ｊと対戦【Ｗ杯】
森保一監督が率いる日本代表は、北中米Ｗ杯の初戦でオランダと対戦し、２−２で引き分けた。
次節は現地６月20日にチュニジアと相まみえる。相手は初戦でスウェーデンに１−５の惨敗を喫し、サブリ・ラムシ監督を解任。新たにエルベ・ルナール監督が就任した。
この指揮官交代を受けてのことだろう。日本戦の解説を務める本田圭佑が自身のＸを更新。「チュニジアの何が嫌かって監督が変わったこと」と綴った。
監督が代われば、少なからず戦い方も変化する可能性が高い。いずれにしても、簡単な試合にはならないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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次節は現地６月20日にチュニジアと相まみえる。相手は初戦でスウェーデンに１−５の惨敗を喫し、サブリ・ラムシ監督を解任。新たにエルベ・ルナール監督が就任した。
この指揮官交代を受けてのことだろう。日本戦の解説を務める本田圭佑が自身のＸを更新。「チュニジアの何が嫌かって監督が変わったこと」と綴った。
監督が代われば、少なからず戦い方も変化する可能性が高い。いずれにしても、簡単な試合にはならないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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