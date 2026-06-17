長崎空港とバスを運営する交通事業者2社が、県内で初めてインバウンドの取り込みを目指す包括連携協定を結びました。

離島への移動を円滑にし、受け入れ体制の整備などを進めます。

長崎空港で行われた締結式には「長崎空港ビルディング」、長崎バスを運営する「長崎自動車」、五島バスを運営する「五島自動車」のトップがそれぞれ出席し、協定書に調印しました。

去年、開港50年を迎えた長崎空港。

“地域に貢献し 共に成長できる空港” を目指して、本格的なインバウンド事業を進めるとしています。

（長崎空港ビルディング 衛藤 勇社長）

「空港の自体の役割が変わってきている。地域経済の活性化のエンジンになる。そういう存在として空港の役割を果たしたい」

先月は韓国の旅行会社などへプロモーションの一環として、キリスト教にゆかりのある大村・長崎・五島の「巡礼ツアー」を実施。

今後も長崎空港から離島への移動を円滑にして、インバウンドの需要に応じた観光コンテンツを提供する予定です。

（五島自動車 浅野 謙社長）

「五島の交流人口がもっと増えて、地域経済の発展につなげたい」

（長崎自動車 森田 誠社長）

「長崎がどうやって盛り上がっていくのか、地域が盛り上がっていくのか、今から楽しみにしている」

3社はインバウンドに向けた情報発信や動向調査なども、協力して進めるということです。