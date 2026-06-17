プロ野球のファーム・リーグは17日、東、中、西地区と交流戦でナイター2試合を含めて6試合が行われた。

東地区のロッテはオイシックス戦（ロッテ浦和）に4―1。先発・吉川が6回3安打1失点で2勝目を挙げた。石川慎が5回の5号3ランなど2安打4打点。寺地が3安打、角中と松川が2安打。オイシックス先発・井口は5回9安打4失点（自責1）で1敗目（1勝）。ウォーカーが6回の12号ソロなど2安打を放った。

中地区の中日はハヤテ戦（ナゴヤ）に2―0で完封勝利。先発・仲地が4回2安打無失点で、2番手・高橋幸が1回無安打無失点で2勝目（2敗）。福永が2安打を放った。ハヤテ先発・佐藤宏は8回113球を投げて5安打2失点（自責0）の完投も地区ワーストの8敗目（3勝）。打線は4安打に終わった。

日本ハム―西武のファーム交流戦（鎌ケ谷）は両チーム合わせて6本塁打が飛び出し、日本ハムが9―7で勝利。進藤が初回に4号2ラン。矢沢が2回の1号2ランなど2安打、山県が2回に2号ソロ、ドラフト2位・エドポロ（大阪学院大）が4回に地区単独トップの13号2ランを放った。先発・加藤貴は3回4安打3失点で、2番手のドラフト1位・大川（明大）が4回5安打4失点で2勝目（1セーブ）。西武は林安可が2回に3号3ラン、6回に4号3ランを放って6打点。中村剛が2安打。先発の育成選手・川下は4回11安打9失点（自責8）で4敗目（5勝）を喫した。

巨人は楽天戦（森林どりスタジアム泉）に6―3。先発の育成選手・花田が5回3安打無失点で2勝目を挙げた。湯浅が3安打1打点、育成選手の鈴木大が2安打1打点。楽天先発・コントレラスは5回1/3を7安打2失点で1敗目（1勝）。YG安田が7回の4号ソロなど2安打。ドラフト3位・繁永（中大）が3安打1打点、吉野と入江が2安打を放った。