5月に発覚した石川県白山市内の放課後児童クラブにおける複数の虐待。白山市は17日、その対策として今後、不定期で抜き打ち調査を行う方針を示しました。



白山市の社会福祉法人「佛子園」が運営する放課後児童クラブで、5月に発覚した複数の児童虐待。

監査の結果、2023年度からの2年間で、男性支援員2人による3人の女子児童への性的虐待など、合わせて5件の虐待が市に認定されていました。





これを受け、17日の白山市議会では…■白山市健康福祉部・新谷 清樹 部長：「市としましては、今回の件を踏まえ、児童虐待に関する項目をより重点的に聞き取ることや、日時や場所を指定しない不定期な抜き打ち調査を実施いたします」

年1回の定期監査で新たに「虐待の傾向がある職員はいないか」などといった児童虐待についての項目を追加したほか、全てのクラブに対し、抜き打ち調査を実施する方針を示しました。



また、佛子園では、希望者に対し個別のカウンセリングや面談を順次行っていることが報告されました。



白山市では今後、情報共有を強化するとともに、各事業所に対し指導を継続するとしています。

