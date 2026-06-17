地震と豪雨の教訓を今後どう生かしていくのか。災害に強い地域づくりのために、石川県が新たに制定を目指す防災・減災推進条例の検討委員会が17日、初めて行われました。



17日の検討委員会では、石川県の防災士会や災害ボランティア協会などの関係機関が参加し、県の防災・減災に向けた新たな条例について議論が交わされました。



各自治体では現状、地域防災計画が定められていますが、石川県では浮き彫りとなった課題を新たな条例に反映させ、県全体の方向性を示したいとしています。

■委員は：

「避難所運営、要配慮者の支援などは、地域だけで全てまかなえるわけでは当然ございませんので、それぞれの主体がどのように関わっていくのか、役割をどう持つのかきちんと明確に整理すること」



委員会では、各自治体や防災組織などで役割を明確にし、連携を強化することや防災士の広域的な活動を盛り込むべきといった意見が上がりました。



■石川県危機管理部長・竹沢 淳一 部長：

「条例を切っ掛けにして、実際に実行力のある対策なり、行動に移していけることが条例の役割と思っています」



石川県は、次回の検討委員会までに条例の素案をまとめるとしています。

