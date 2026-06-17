¿·NISA¡¢¥ª¥ë¥«¥ó¤«S&P500¤«¤ÇÇº¤à¿Í¤Ø FP¤¬¤¹¤¹¤á¤ëÅê»ñ¿®Â÷¤ÎÁª¤ÓÊý
¿·NISA¤Î¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¡×¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï200ËÜ¤òÄ¶¤¨¡¢¹ñÆâ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ëÅê»ñ¿®Â÷¤Ï6000ËÜ°Ê¾å¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁªÂò»è¤¬Â¿¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö·ë¶É¤É¤ì¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡Ø¤ª¤Õ¤¿¤ê¤µ¤Þ¤ÎÏ·¸å»ñ¶â¤Ï¡Ö¤³¤ì¡×¤ÇÁý¤ä¤¹¡Ù(²£»³¸÷¾¼¡¦´Ø¸ýÇîÈþ ¡¿¾®³Ø´Û)¤«¤é¡¢FP¤¬¹Í¤¨¤ëÅê»ñ¿®Â÷Áª¤Ó¤Î3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¡¢½é¿´¼Ô¤Ë¸þ¤¯¾¦ÉÊ¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡û¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¡×¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÅê»ñ¿®Â÷
Åê»ñ¿®Â÷¤Ë¤ÏÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¾¦ÉÊ¤¬Â¸ºß¤·¡¢¸½ºß¡¢¹ñÆâ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ëÅê»ñ¿®Â÷¤À¤±¤Ç¤â6000ËÜ°Ê¾å¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¤ª¤è¤Ó³¤³°¤Î¿ôÉ´¡¢¿ôÀé¤È¤¤¤¦³ô¼°¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤â¤Î¤ä¡¢³ô¼°¤Ë²Ã¤¨¤ÆºÄ·ô¤äÉÔÆ°»º¤Ê¤É¤Ë¤âÅê»ñ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¿·NISA¤Î¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¡×¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢279ËÜ(2026Ç¯1·î»þÅÀ)¡£ËÜÍè¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃæ¿È¤ò¶ãÌ£¤·¤Æ¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¾¦ÉÊ¤òÇã¤¦¤Ù¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÌ¤Î¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂçÊÑ¤Êºî¶È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ï¡Ö¿®Â÷Êó½·¡×¤È¤¤¤¦±¿ÍÑ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ê¿ôÎÁ¤òÊ§¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ê¿ôÎÁ¤Ï°Â¤±¤ì¤Ð°Â¤¤¤Û¤É¤ªÆÀ¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ì¤³¤ìÇº¤ó¤ÇÇã¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤Ò¤È¤Þ¤ºÁ´À¤³¦¤ËÊ¬»¶Åê»ñ¤Ç¤¤ë¡ÖÁ´À¤³¦³ô¼°¡×¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ö¤Î¤¬ÌµÆñ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½é¿´¼Ô¤¬Åê»ñ¿®Â÷¤òÁª¤ÖºÝ¤Ï¡¢¡¼ê¿ôÎÁ¤¬°Â¤¤¡¢¢Á´À¤³¦¤ËÊ¬»¶Åê»ñ¤ò¤¹¤ë¡¢£½ã»ñ»ºÁí³Û¤¬½áÂô¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦»°¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òËþ¤¿¤¹¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½ã»ñ»ºÁí³Û¤Ï¡¢Â¿¤±¤ì¤ÐÂ¿¤¤¤Û¤É°ÂÄê¤·¤¿±¿ÍÑ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹ÂåÉ½Åª¤ÊÅê»ñ¿®Â÷¤ò²¼·Ç¤ÎÉ½¤Ë¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÃæ¤Ë¤ÏiDeCo¤Î¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¼è¤ê°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÏÈ¤ò»È¤Ã¤ÆÅê»ñ¤¹¤ë¼ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û¡Ø¤ª¤Õ¤¿¤ê¤µ¤Þ¤ÎÏ·¸å»ñ¶â¤Ï¡Ö¤³¤ì¡×¤ÇÁý¤ä¤¹¡Ù(²£»³¸÷¾¼¡¦´Ø¸ýÇîÈþ ¡¿¾®³Ø´Û)
Ãø½ñÎß·×400ËüÉôÄ¶¡ªÂ¿¿ô¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤òÇÚ½Ð¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Åù¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¥«¥ê¥¹¥ÞFP¤Î²£»³¸÷¾¼¤µ¤ó¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯¥á¥Ç¥£¥¢Åù¤Ç³èÌö¤¹¤ëFP¤ÇºÊ¤Î´Ø¸ýÇîÈþ¤µ¤ó¤È¡¢½é¤á¤Æ¤Î¶¦Ãø¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¡ª£¶¿Í¤Î»Ò¤ò»ý¤Ä²£»³É×ºÊ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ°é»ù¡¢¶µ°é»ñ¶â¤òÇ±½Ð¤·¡¢¸ß¤¤¤Î¼ñÌ£¤Ç¤¢¤ë¤ª¼ò¤ä¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡££³Ëü·ï¤Î¥Þ¥Í¡¼ÁêÃÌ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢É×ÉØ¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¡Ö¥¦¥éµ»¡×¤âÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡ª
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡Ø¤ª¤Õ¤¿¤ê¤µ¤Þ¤ÎÏ·¸å»ñ¶â¤Ï¡Ö¤³¤ì¡×¤ÇÁý¤ä¤¹¡Ù(²£»³¸÷¾¼¡¦´Ø¸ýÇîÈþ ¡¿¾®³Ø´Û)¤«¤é¡¢FP¤¬¹Í¤¨¤ëÅê»ñ¿®Â÷Áª¤Ó¤Î3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¡¢½é¿´¼Ô¤Ë¸þ¤¯¾¦ÉÊ¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Åê»ñ¿®Â÷¤Ë¤ÏÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¾¦ÉÊ¤¬Â¸ºß¤·¡¢¸½ºß¡¢¹ñÆâ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ëÅê»ñ¿®Â÷¤À¤±¤Ç¤â6000ËÜ°Ê¾å¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¤ª¤è¤Ó³¤³°¤Î¿ôÉ´¡¢¿ôÀé¤È¤¤¤¦³ô¼°¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤â¤Î¤ä¡¢³ô¼°¤Ë²Ã¤¨¤ÆºÄ·ô¤äÉÔÆ°»º¤Ê¤É¤Ë¤âÅê»ñ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¿·NISA¤Î¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¡×¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢279ËÜ(2026Ç¯1·î»þÅÀ)¡£ËÜÍè¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃæ¿È¤ò¶ãÌ£¤·¤Æ¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¾¦ÉÊ¤òÇã¤¦¤Ù¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÌ¤Î¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂçÊÑ¤Êºî¶È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ï¡Ö¿®Â÷Êó½·¡×¤È¤¤¤¦±¿ÍÑ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ê¿ôÎÁ¤òÊ§¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ê¿ôÎÁ¤Ï°Â¤±¤ì¤Ð°Â¤¤¤Û¤É¤ªÆÀ¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ì¤³¤ìÇº¤ó¤ÇÇã¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤Ò¤È¤Þ¤ºÁ´À¤³¦¤ËÊ¬»¶Åê»ñ¤Ç¤¤ë¡ÖÁ´À¤³¦³ô¼°¡×¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ö¤Î¤¬ÌµÆñ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½é¿´¼Ô¤¬Åê»ñ¿®Â÷¤òÁª¤ÖºÝ¤Ï¡¢¡¼ê¿ôÎÁ¤¬°Â¤¤¡¢¢Á´À¤³¦¤ËÊ¬»¶Åê»ñ¤ò¤¹¤ë¡¢£½ã»ñ»ºÁí³Û¤¬½áÂô¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦»°¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òËþ¤¿¤¹¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½ã»ñ»ºÁí³Û¤Ï¡¢Â¿¤±¤ì¤ÐÂ¿¤¤¤Û¤É°ÂÄê¤·¤¿±¿ÍÑ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹ÂåÉ½Åª¤ÊÅê»ñ¿®Â÷¤ò²¼·Ç¤ÎÉ½¤Ë¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÃæ¤Ë¤ÏiDeCo¤Î¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¼è¤ê°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÏÈ¤ò»È¤Ã¤ÆÅê»ñ¤¹¤ë¼ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û¡Ø¤ª¤Õ¤¿¤ê¤µ¤Þ¤ÎÏ·¸å»ñ¶â¤Ï¡Ö¤³¤ì¡×¤ÇÁý¤ä¤¹¡Ù(²£»³¸÷¾¼¡¦´Ø¸ýÇîÈþ ¡¿¾®³Ø´Û)
Ãø½ñÎß·×400ËüÉôÄ¶¡ªÂ¿¿ô¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤òÇÚ½Ð¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Åù¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¥«¥ê¥¹¥ÞFP¤Î²£»³¸÷¾¼¤µ¤ó¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯¥á¥Ç¥£¥¢Åù¤Ç³èÌö¤¹¤ëFP¤ÇºÊ¤Î´Ø¸ýÇîÈþ¤µ¤ó¤È¡¢½é¤á¤Æ¤Î¶¦Ãø¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¡ª£¶¿Í¤Î»Ò¤ò»ý¤Ä²£»³É×ºÊ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ°é»ù¡¢¶µ°é»ñ¶â¤òÇ±½Ð¤·¡¢¸ß¤¤¤Î¼ñÌ£¤Ç¤¢¤ë¤ª¼ò¤ä¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡££³Ëü·ï¤Î¥Þ¥Í¡¼ÁêÃÌ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢É×ÉØ¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¡Ö¥¦¥éµ»¡×¤âÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡ª