2024年7月、高知県高知市の長浜小学校の男子児童が水泳授業中に溺れて亡くなった事故で、業務上過失致死の罪に問われていた校長に対し高知地裁は禁錮2年・執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。



業務上過失致死の罪に問われていたのは高知市立長浜小学校の校長・中村仁也被告（56歳）です。



起訴内容によりますと、中村被告は長浜小のプールが壊れていたため近くの南海中学校で水泳授業を実施し、2024年7月5日、当時4年生だった松本凰汰さん（9歳）が溺れて亡くなりました。





中村被告は凰汰さんの身長よりも深いプールで泳がせているにもかかわらず、浮き具の使用やプール全体を監視できる人を配置するなど事故防止のための措置を講じるよう指導すべき業務上の注意義務を怠り、また教員に対して、必要な指導も十分行わなかったとして、授業を行った他の教員と共に業務上過失致死の罪に問われていました。6月17日に判決公判が開かれ、田中良武裁判長は事故が起きる前の水泳授業でプールの水深や児童の泳力から溺れる危険性があることを中村被告は十分認識していたとし、「校長として安全性を確保しつつ水泳授業を実施するよう指導すべきであったのに安易にもこれを怠った。被害者の死亡という事故の結果は取り返しのつかないもので、わずか9歳でその人生を突如として終えることとなった 被害者の無念と悲しみは察するに余りある」などとして中村被告に対し、禁錮2年・執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。検察側の求刑は禁錮2年でした。判決の後、報道陣の取材に応じた凰汰さんの両親は。■父親「猶予4年というのはいらないと思いました。ただそれが司法の下した判断なので」■母親「ただ（子供を）返してくれたら納得する、それだけなんです。ずっと声も聞けてない、触れてない、どんな声やったろうって、携帯を見ることも（できない）見たら泣いてしまうから」長浜小では今年度（2026年）水泳授業が再開されています。学校に対して父親は。■父親「こどもが通う場なので、何よりも命を優先してほしい。私たちは学校という場を信頼してたので。まさかそんなところで我が子が亡くなるようなことが起こるとは思ってなかったので」水の中で命を守る方法を教える水泳の授業中に児童が溺れて亡くなるというあってはならないプールでの事故が起きてからまもなく2年。司法は学校のトップである校長に対し業務上過失致死罪を認定し、過失の大きさや被害結果の重大性から罰金刑ではなく禁錮刑の有罪判決を下しました。判決の後、中村被告と弁護人は控訴するかどうかについてコメントしませんでしたが、教員は有罪判決が確定すれば、 その時点で法に基づき自動的に教員免許が失われます。判決を受けて、高知市の永野隆史教育長は「結果を真摯に受け止め、深く反省するとともに、二度とかけがえのない命が失われることのないよう、改めて固く決意します。教育委員会として児童生徒の命と安全・安心を第一として全力で取り組んでいきます」とのコメントを発表しました。事故を教訓とし、児童の命と安全を守るために万全を尽くすことが学校現場に求められています。この事故では4人の教員が業務上過失致死の罪で起訴され、校長を含めて2人に有罪判決が下りました。残る教員の公判は6月22日以降に始まる予定です。