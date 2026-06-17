ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７４、伊７０ｂｐ　前日並み水準で米ＦＯＭＣ待ちに
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:21時点）（%）
ドイツ　　　　2.92
フランス　　　3.657（+74）
イタリア　　　3.619（+70）
スペイン　　　3.341（+42）
オランダ　　　3.04（+12）
ギリシャ　　　3.587（+67）
ポルトガル　　　3.283（+36）
ベルギー　　　3.459（+54）
オーストリア　3.165（+25）
アイルランド　3.091（+17）
フィンランド　3.263（+34）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）