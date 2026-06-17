ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７４、伊７０ｂｐ 前日並み水準で米ＦＯＭＣ待ちに
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７４、伊７０ｂｐ 前日並み水準で米ＦＯＭＣ待ちに
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:21時点）（%）
ドイツ 2.92
フランス 3.657（+74）
イタリア 3.619（+70）
スペイン 3.341（+42）
オランダ 3.04（+12）
ギリシャ 3.587（+67）
ポルトガル 3.283（+36）
ベルギー 3.459（+54）
オーストリア 3.165（+25）
アイルランド 3.091（+17）
フィンランド 3.263（+34）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:21時点）（%）
ドイツ 2.92
フランス 3.657（+74）
イタリア 3.619（+70）
スペイン 3.341（+42）
オランダ 3.04（+12）
ギリシャ 3.587（+67）
ポルトガル 3.283（+36）
ベルギー 3.459（+54）
オーストリア 3.165（+25）
アイルランド 3.091（+17）
フィンランド 3.263（+34）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）